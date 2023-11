ANTICIPI DEL SABATO DI A -Primo successo della Salernitana, vincono anche Napoli e Milan

Giocati ieri, tre anticipi di seria A,. validi per il tredicesimo turno di A.; questi i risultati:

Salernitana – Lazio 2-1

Atalanta – Napoli 1-2

Milan Fiorentina 1-0

Prima vittoria stagionale dei granata che si sono imposti,, in rimonta, per 2 a 1 sulla Lazio, esordio col botto per Mazzarri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri hanno portato a casa tre punti d’oro in ottica rilancio. Non è stato un Napoli brillantissimo ma qualcosa di nuovo si è visto. Osimhen ed Elmas , subentrati dalla panchina sono stati decisivi., il macedone su assist al bacio del nigeriano ha realizzato il secondo gol ,grazie anche ad un errore del portiere Carnesecchi, Ad aprire le marcature era stato Kvaratskhelia di testa, poi il parei dei bergamaschi sempre su colpo di testa. I partenopei, tuttavia rimangono al quarto posto in classifica, visto il successo di misura, peraltro su rigore, dei rossoneri a San Siro , Oggi altre cinque partite tra cui spicca il big match Juventus – Inter.