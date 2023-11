IL MERCOLEDI’ DI CHAMPIONS DELLE ITALIANE – Rocambolesco pari dell’Inter col Benfica,. Napoli sconfitto a Madrid

Non è stato un turno di Champions League esaltante dal punto di vista dei risultati ottenuti dalle quattro italiane impegnate tra martedì e mercoledì; un solo successo, quello della Lazio con il Celtic, poi un pari, appunto appannaggio dell’Inter in Portogallo con il Benfica, che si è fatto rimontare il 3 a 0 dai nerazzurri dio Inzaghi, quindi due sconfitte per Milan e Napoli rispettivamente contro il Dortmund ed il Real Madrid. Il k o degli azzurri per 4 a 2 contro l’ex Ancelotti tuttavia non pregiudica il cammino continentale. Al momento sono già qualificate agli ottavi della competizione Lazio e Inter , al Napoli invece occorre solo un punto con il Braga, in casa, nell’ultima gara del girone e Il Milan potrebbe avere un barlume di speranza battendo fuori casa il New Castle. Oggi spazio alle altre due coppe europee con Atalanta, Roma e Fiorentina in lizza per il passaggio del turno.