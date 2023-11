Kvaratskhelia, il padre: “Khvicha sogna di giocare al Real Madrid, tutta la nostra famiglia tifa per gli spagnoli”

Khvicha Kvaratskhelia non è riuscito ad incidere come sperato in Champions League. Pur avendo propiziato l’azione che ha portato al gol di Giovanni Simeone, l’esterno offensivo georgiano non ha brillato, nel complesso, facendosi puntualmente fermare da Daniel Carvajal ed Antonio Rudiger, quando ha tentato di saltarli in dribbling o superarli in velocità. Una prova di sacrificio, ma non di quelle “indimenticabili”, per il numero 77 azzurro, al cospetto di un Real Madrid che ha imposto la sua forza all’avversario.

All’indomani della sfida di coppa, Bardi Kvaratskhelia, papà dell’ex talento di Dinamo Batumi e Rubin Kazan, si è concesso ai microfoni di ‘Geo Team’ per una breve dichiarazione: “Affrontare il Real Madrid è qualcosa di speciale per chiunque e non poteva che essere così anche per Khvicha. Aggiungeteci che tutta la famiglia, ad eccezione del sottoscritto, tifa per il club spagnolo… Mio figlio ha sempre sognato di indossare un giorno quella maglia, e lo sogna ancora: ne sono certo” ha ammesso Kvara senior.

AereaNapoli.it