Summit De Laurentiis-Calenda. Vicino il rinnovo di Osimhen: clausola da 140 milioni di euro

Giornata importante per il futuro di Victor Osimhen. C’è stato questo pomeriggio un summit tra il suo procuratore Roberto Calenda e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis accompagnato dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli.

Le parti, riporta ‘Sky’, hanno discusso del prolungamento del contratto del bomber nigeriano in scadenza il 30 giugno 2025. E’ il primo faccia a faccia dopo gli incontri estivi e dopo le parole di De Laurentiis che negli scorsi giorni ha parlato di firma in arrivo.

Col nuovo contratto il Pallone d’Oro africano guadagnerà molto di più dei 4.5 milioni di euro netti attuali: nell’accordo verrà inserita anche una clausola risolutoria da quasi 140 milioni di euro. Le parti si riaggiorneranno nelle prossime ore, forse già domani, per formalizzare il tutto se i dialoghi proseguiranno in maniera positiva.

