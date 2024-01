Caos infinito in seno alla Società Calcio Napoli; una squadra scontenta e disunita come affronterà il derby campano?

Piove sul bagnato in seno alla società Calcio Napoli: nello spogliatoio azzurro la fanno da padroni il malumore e la tensione che sta generando un caos infinito a cui non si riesce a trovare una soluzione: C’è tutto il girone di ritorno da affrontare, poi bisogna onorare la Supercoppa Italiana che è imminente e cercare di andare avanti in Champions, pur dovendo affrontare il Barcellona. Dunque, occorrerebbero serenità e tranquillità per tenere fede a questi importanti impegni stagionali. Tuttavia, le premesse non sono affatto buone, il giocattolo così bello dell’anno scorso, è evidente, che si è rotto. Una gestione deficitaria dal plenipotenziario del club partenopeo ha prodotto questa bruttissima situazione, troppi, gli errori di De Laurentiis che naturalmente non è l’unico colpevole. Tutto quello che avevano costruito Spalletti e Giuntoli è andato distrutto. Tra i giocatori sono volati stracci e litigi, non dimentichiamo la polemica con botta e risposta poco edificanti tra il procuratore del georgiano e l’attaccante nigeriano, il quale, quest’anno, ha fatto più danni che portato benefici. Contro la Salernitana, sabato pomeriggio, in quel di Fuorigrotta, scenderà in campo una formazione stressata ed insicura con giocatori scontenti che non aspettano altro che l’occasione per cambiare aria. Zielinski, Ostigard e Zanoli sono certi di andare via, ragion per cui non si può contare sul loro contributo. Se prima si è parlato di un naufragio, ora si potrà dire che si tratta una tragedia annunciata. Intanto il patron, come se niente fosse, è in vacanza in Spagna a godersi temperature miti. Vergognoso è dir poco!

Fonte: Repubblica