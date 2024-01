ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs SALERNITANA – Tifosi azzurri preoccupati dalle notizie che riportano grande tensione tra i giocatori

A due giorni dalla gara con la Salernitana, derby campano della prima giornata del girone di ritorno, in casa Napoli serpeggia grande insicurezza e tensione tra i giocatori di Mazzarri, fra i quali appare un certo malcontento per diversi motivi. Lo spogliatoio sembra alquanto depresso, per cui la tifoseria napoletana, mai come in questo momento, nutre tante preoccupazioni per il futuro; si rischia di vivere una stagione mediocre con un piazzamento a centroclassifica che deluderebbe moltissimo le attese. Non vincere contro i granata, dopodomani, equivarrebbe a un disastro totale a cui difficilmente si potrebbe porre rimedio. Per giunta, anche il mercato invernale non sta producendo gli effetti sperati, visto il mancato acquisto di due obiettivi come Dragusin e Samardzcic, per i quali si è perso, come accade ogni anno, solo tempo. Tutto fumo e niente arrosto, pertanto, che non fa che acuire il disappunto della piazza. Ma veniamo al match con la Salernitana, al Maradona. L’allenatore azzurro ha gli uomini contati e dovrà fare di necessità virtù. Non essendoci Meret, tra i pali andrà ancora il secondo portiere Gollini, davanti al quale la difesa a quattro con Di Lorenzo, Mario Rui, Rrahmani e Juan Jesus, quindi nella zona centrale Lobotka, Cajuste e il partente Zielinsky. Infine in avanti Simeone, o Raspadori con ai lati Politano e Kvaratskhelia. Dal canto suo Inzaghi, dovrà fare a meno di Pirola deve rinunciare a Pirola, in difesa Fazio assieme a Gyomber con Daniliuc e Bradaric esterni bassi nella difesa a 4. Out Maggiore per squalifica giocherà Bohinen sostenuto da Martegani e Legowski. Infine assenti Dia, Cabral e Kastanos, dovrebbero scendere in campo Candreva e Tchaouna dietro la punta Simy. Queste quindi le probabili formazioni delle due compagini campane:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, o Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber, Bradaric; Legowski, Bohinen, Martegani; Tchaouna, Candreva; Simy. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Passiamo ai numeri della sfida: in passato azzurri e granata si sono incontrati in 29 occasioni inerenti alla serie A, B, Coppa Italia e Divisione nazionale. Il bilancio vede i partenopei nettamente in vantaggio con 14 successi contro 3, mentre 14 sono i pareggi, 41 le reti del Napoli e 22 quelle della Salernitana. Nelle recenti 11 partite disputate, gli azzurri non hanno mai perso: lo score, infatti, è di sette vittorie e quattro pari. L’ultimo successo granata porta la data del 24 novembre 2002, campionato cadetto, 2 a 0 per i granata, davanti al loro pubblico. Nella passata stagione il Napoli vinse, all’Arechi per 2 a 0 la partita dell’andata, invece, al ritorno, a Fuorigrotta ci fu l’inatteso 1 a 1 che rimandò la festa scudetto di una settimana.