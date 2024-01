SERIE A – LAZIO vs NAPOLI, valida per la 21esima giornata, causa Supercoppa, si disputerà domenica 28 alle18

Irrompe la Supercoppa italiana che tra giovedì 18 e lunedì 22 gennaio, si terrà in Arabia Saudita, in quel di Riad. La competizione tricolore sarà aperta dalla prima semifinale tra il Napoli e la Fiorentina, alle ore 20 italiane, mentre venerdì 19 toccherà ad Inter e Lazio. Le formazioni vincitrici delle semifinali, si affronteranno, quindi lunedì 22, nella finale per l’assegnazione del trofeo. Pertanto, nel prossimo fine settimana, gli azzurri, così come i biancocelesti, i nerazzurri e i gigliati non giocheranno in campionato. Il match che ci interessa da vicino, ossia, Lazio vs Napoli, valido per la 21esima giornata sarà giocato domenica 28 gennaio alle ore 18, allo stadio Olimpico di Roma.