LA PARTITA – Napoli-Salernitana 2-1, gli azzurri tornano alla vittoria

Il Napoli batte la Salernitana al Maradona 2-1. Nel primo tempo apre le marcature Candreva, risponde poi Politano su rigore. Nella ripresa, nei minuti di recupero raddoppia il Napoli con Rrahmani.

PRIMO TEMPO

Al 28’ passa in vantaggio la Salernitana con Candreva con un gran gol a giro da fuori area. Napoli propositivo a in fase offensiva ma fa fatica a trovare il gol. Al 40, ci prova Gaetano dal limite, ma il pallone termina alto. Al 45’ l’arbitro assegna un minuto di recupero e al 46’ viene assegnato un calcio di rigore per il Napoli per un fallo di Fazio su Simeone, dal dischetto non sbaglia Politano. Al 50’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 47’ colpo di testa di Cajuste, il pallone termina di poco fuori, poco dopo ci prova ancora il centrocampista con un destro a giorni ma spedisce di poco a lato. All’82’ Kvaratskhelia entra in area e le effettua un destro a giro, il pallone viene deviato e termina di poco fuori. Al 90’ l’arbitro assegna 6 minuti di recupero e al 95’ passa in vantaggio il Napoli con Rrahmani che con il destro va a segno. Al 96’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste (77′ Demme), Lobotka, Gaetano (56′ Raspadori); Politano (66′ Zerbin), Simeone, Kvaratskhelia. In panchina: Contini, Idasiak, D’Avino, Ostigard, Zanoli, Gioielli, Lindstrom. Allenatore: Walter Mazzarri.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber (88′ Daniliuc), Lovato, Fazio; Sambia 91′ Bronn), Martegani, Legowski (66′ Pierozzi), Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy (91′ Ikwuemesi). In panchina: Costil, Fiorillo, Botheim, Stewart, Sfait. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Reti: 29′ Candreva (S), 45’+4′ Politano rig. (N), 96’Rrahmani

Ammoniti: Cajuste, Rrahmani, Kvaratskhelia (N); Legowski, Bradaric (S). Angoli 8-3. Recupero: 1′ pt., 6’st

Mariano Potena