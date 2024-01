LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvara ci prova, Rrahmani la risolve

Gollini 6 – Un paio di buone scelte di tempo in uscita, incolpevole sul capolavoro di Candreva.

Di Lorenzo 6 – Ci mette la volontà, seppur non sempre coadiuvata da qualità eccelsa.

Rrahmani 6.5 – Dietro è impegnato poco da una Salernitana nel fortino, ma ha il grande merito di realizzare la rete-vittoria nel finale.

Juan Jesus 6 – Soffre poco i nulli attacchi salernitani.

Mario Rui 6 – Anche lui, di carattere più che di qualità.

Cajuste 5.5 – Primo tempo di grossa difficoltà, tra sbavature tecniche e tanti falli. Migliora un po’ nella ripresa, fino all’infortunio,

(Demme 6 – Corre e si impegna per rendersi utile.)

Lobotka 6 – Regia non brillante, ma cerca di dettare comunque al meglio i ritmi, nonostante venga controllato molto da vicino dagli avversari.

Gaetano 5.5 – Qualche timida iniziativa per emergere dall’anonimato, ma nulla di incisivo.

(Raspadori 5 – Tanti errori e confusione tattica.)

Politano 6.5 – Decisivo dal dischetto, la sua sostituzione non risulta particolarmente opportuna, anche se, da esterno a tutta fascia, iniziava a faticare.

(Zerbin 6 – Trova un bell’assist per Kvara, nel finale, ma per il resto è solo buona volontà.)

Simeone 5 – Tanta lotta, ma qualità assolutamente insufficiente.

Kvaratskhelia 6.5 – Prova a trascinare la squadra, nonostante le visionarie intuizioni di Mazzarri, che lo manda alla deriva per il campo, alla ricerca di non si sa bene quale svolta tattica. Ingenua ammonizione nel finale, che priverà la squadra del suo uomo di maggior qualità, nel prossimo turno.