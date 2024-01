ANTEPRIMA PARTITA LAZIO vs NAPOLI – Formazione azzurra inedita, domenica all’Olimpico di Roma

Dopo aver riposato nello scorso fine settimana, causa Supercoppa, Lazio e Napoli, tornano a giocare in campionato per la 22esima giornata. Entrambe devono riscattare la sconfitta con l’Inter subita nella manifestazione tricolore. Domenica alle 18, allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena un match molto importante in chiave piazzamento per la prossima edizione della nuova Champions League ma se l’undici di Sarri , oggi, con una partita in meno, è a un solo punto dal quarto posto i partenopei, anch’essi orfani di una gara, sono a-2, con ben cinque squadre davanti. Così, come gli ospiti, la Lazio conta delle assenze; l’ex tecnico del Napoli dovrà fare a meno di uomini cardini come il capitano Immobile e Zaccagni che, spesso e volentieri, è andato a segno contro gli azzurri. Possibile recupero per Castellanos, che se giocasse permetterebbe a Felipe Anderson di restare largo sull’out di destra, mentre, sulla fascia mancina, probabile impiego di Isaksen, in vantaggio su Pedro. A metà campo, tutto invariato, viceversa in difesa, Lazzari potrebbe andare in panchina. Capitolo tutto nuovo, invece per Mazzarri, il quale, ob torto collo, manderà sul terreno di gioco una formazione completamente inedita. Nel pacchetto arretrato dovrebbe esserci spazio per Ostigard nella difesa a tre. Centrocampo a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle corsie esterne ed il duo Lobotka-Zielinski in mezzo. In attacco possibile inserimento da titolare per il danese con al fianco Raspadori e Politano. Alla luce delle indicazioni di cui sopra, ecco i due probabili schieramenti di Lazio e Napoli:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Lindstrom, Raspadori, Politano

Come d’abitudine è il momento delle statistiche, dei numeri e delle curiosità della sfida di domenica: i partenopei hanno disputato contro i capitolini 165 partite, ottenendo 63 vittorie, 51 pareggi e 51 sconfitte. In totale 220 gol fatti e 194 gol subiti, tutto ciò nel corso di quattro competizioni tra A, B, Coppa Italia e Divisione nazionale. Come ricorderete, nel girone di andata, al Maradona, gli uomini di Sarri si imposero per 1 a 2, con altri due gol annullati per fuorigioco millimetrici. Negli ultimi dieci precedenti nella capitale sono giunte ben 8 vittorie dei napoletani L’ultimo successo del Napoli all’Olimpico, sponda laziale risale al settembre 2022, quando i ragazzi di Spalletti ebbero la meglio per 1 a 2. Per concludere, a Roma, fischierà l’arbitro Daniele Orsato di Schio, designato da Rocchi per evitare altre polemiche su arbitraggi da parte di direttori di gara inadeguati.