Castel Volturno – Vis a vis tra Mazzarri e Zielinski, lungo discorso tra i due

Zielinski nell‘occhio del ciclone per via delle brutte prestazioni fornite, quando ha giocato; ieri, in quel di Castel Voltuno, ha avuto un incontro, vis a vis, con l’allenatore Mazzarri che ha sempre stimato il polacco, un calciatore che ha grande padronanza del pallone ed ottime qualità, tanto da essere stato, nei nove anni in maglia azzurra, uno dei protagonisti. Attualmente però, ha la testa da un’altra parte, pensando al suo futuro lontano da Napoli. Ma a prescindere dal rispettabile futuro del centrocampista, vi è il presente del Napoli che rappresenta la priorità assoluta, in particolare in questa piena emergenza. Domenica c’è il big march con la Lazio, spareggio per la zona Champions e contare su un giocatore come il polacco sarebbe importantissimo. Mazzarri lo ha provato in allenamento, così come ha provato Demme, nel tentativo di recuperarlo fisicamente e mentalmente. Il tecnico toscano ha, quindi, verificato la disponibilità di Zielinski nel mettersi a disposizione della squadra, per dare una mano ai compagni. Il calciatore si è detto disposto a lottare con impegno e serietà professionale fino alla fine della stagione per per la maglia. Pertanto, non sarebbe una sorprese se lo vedessimo in formazione dal primo minuto contro i biancocelesti.