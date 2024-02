LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvara in ombra, ad Osimhen basta una zampata

Meret 6.5 – Due interventi importanti nel primo tempo, incolpevole sul gol e incerto su un tiro dalla distanza di Pedri.

Di Lorenzo 5.5 – Spinge con continuità, ma gli fa spesso difetto la precisione.

Rrahmani 6.5 – Buoni movimenti difensivi e maggiore sicurezza rispetto alle ultime settimane.

Juan Jesus 6 – Non sempre il massimo della reattività, ma sopperisce con esperienza e buon posizionamento.

Olivera 6 – Non soffre particolarmente Yamal, il più temuto della vigilia, anche se non eccelle in fase di spinta.

Anguissa 6 – Inizio molto passivo, poi cresce nel secondo tempo, trovando l’assist per Osimhen e qualche buon recupero palla.

Lobotka 6 – Sempre molto reattivo, ma più impreciso del solito in occasione di qualche verticalizzazione decisiva.

Cajuste 6 – Inizio timido, con qualche errore tecnico di troppo, poi ci mette più impegno, anche se non brilla mai per qualità nelle giocate.

(Traorè 6 – Maggiore intraprendenza sulla trequarti.)

Politano 6 – Si impegna nelle due fasi, senza spunti particolarmente entusiasmanti.

(Raspadori 6 – Schierato a destra, mostra voglia, ma con pochi risultati.)

Osimhen 6.5 – Quasi tutto il match in ombra, poi trova la zampata decisiva prima di essere sostituito.

(Simeone 6 – Con pressing e tanta voglia, riesce a rendersi utile nei minuti finali.)

Kvaratskhelia 5 – Avulso dal gioco e poco intraprendente. Giusta, stavolta, la sostituzione.

(Lindstrom 6 – Maggiore brio rispetto al georgiano, anche se manca anche a lui il guizzo decisivo.)