Bordeaux, Elis è uscito dal coma: il comunicato sulle sue condizioni

Importantissime novità sulle condizioni di Alberth Elis, attaccante honduregno del Bordeaux vittima di un brutto incidente durante la partita contro il Guingamp: il ragazzo è ora uscito dal coma, come comunicato dalla famiglia in una nota diffusa dal club francese.

Di seguito, il testo completo del comunicato della famiglia di Alberth Elis diffuso dal Girondins de Bordeaux: “Vittima di un incidente lo scorso fine settimana, Alberth è stato ricoverato al CHU Pellegrin di Bordeaux. Da allora in coma artificiale protettivo, siamo felici di condividere con voi i primi segnali incoraggianti: Alberth si è svegliato e sembra riprendersi gradualmente. Vogliamo però rimanere cauti sull’evoluzione delle sue condizioni; i prossimi giorni saranno cruciali. Vorremmo ringraziarvi per il vostro sostegno, le parole di incoraggiamento e le preghiere e ringraziamo soprattutto le équipe mediche per le loro cure. Alberth è un combattente, vi terremo presto informati sulle sue condizioni“.

