LE INTERVISTE – Napoli, Politano: “Dovevamo sfruttare meglio le occasioni, ora abbiamo dieci finali”

L’attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo ko per 3-1 in Champions League contro il Barcellona.

Più rammarico per l’inizio, per le occasioni fallite o per il mancato rigore?

“Dopo l’avvio shock siamo stati bravi a reagire, a trovare il gol e ad avere occasioni che dovevamo sfruttare meglio. Ci siamo fatti beccare troppe volte in fuorigioco”.

Ora inizia una nuova fase: l’obiettivo è la qualificazione in Champions?

“Abbiamo 10 finali, l’obiettivo è di vivere ancora notti così”.

TuttoMercatoWeb.com