LE INTERVISTE – Barcellona, Cancelo: “Abbiamo fatto una grande partita, gran lavoro contro il loro attacco”

L’esterno del Barcellona Joao Cancelo ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il 3-1 in Champions League contro il Napoli.

Sensazioni?

“Abbiamo fatto una grande partita. Tutti i miei compagni hanno fatto un lavoro straordinario e abbiamo meritato d vincere”.

Avete fermato Kvara e Osimhen.

“Sapevamo che il loro attacco era forte. Sono giocatori veloci, ma tutta la difesa ha fatto un gran lavoro”.

Siete in corsa per il Mondiale per Club: ti aspetti un regalo dalla tua ex Inter?

“Questo club merita di stare nelle 8 migliori squadre d’Europa. Oggi abbiamo fatto una grande partita e chi è venuto alla stadio ha fatto il suo. Abbiamo meritato la vittoria”.

Domani tiferai Inter?

“Ora tifo per il Barcellona”.

