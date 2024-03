IL PUNTO SULLA A – 29esimo turno, frena l’Inter, Roma e Milan nuovo successo, pari a reti bianche tra Juve e Genoa

La domenica calcistica, valida per il 29esimo turno di serie A, ha registrato la frenata casalinga della capolista Inter, fermata dal Napoli sull’1 a 1 che ha interrotto la serie di dieci vittorie consecutive della squadra di Inzaghi. Pari anche per la Juve, allo Stadium, contro il Genoa che ha chiuso l’incontro a reti bianche. Continuano a vincere, invece, il Milan, corsaro al Bentegodi di Verona per 3 a 1 e la Roma che ha piegato il Sassuolo, all’Olimpico, per 1 a 0. Infine, non si è disputato il match Atalanta – Fiorentina, a causa di un malore del dirigente viola Joe Barone, ricoverato in ospedale. I rossoneri, secondi, pertanto, accorciano le distanze dalla vetta a 14 punti ma i nerazzurri possono dormire sonni tranquilli perchè lo scudetto oramai è solo questione di tempo. Adesso c’è la sosta del campionato per dare spazio alla tournèe della nostra nazionale negli Stati Uniti. Si ritornerà a giocare sabato 30 marzo con l’anticipo dell’ora di pranzo, Napoli – Atalanta, in quel di Fuorigrotta.