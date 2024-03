TENNIS – Nardi, il coach Marco De Rossi a Kiss Kiss Napoli: “Luca da ranking top 50! Speriamo di fare bene al Challenger di Napoli”

Marco De Rossi vice coach di Luca Nardi presente al Challenger 125 Tennis Cup Napoli è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Il livello della competizione è molto alto, sicuramente ci sono ottimi nomi all’interno del tabellone e ci sono tanti italiani in gara. I nomi degli stranieri sono molto importanti, così come Luca è testa di serie numero due e quindi siamo soddisfatti di aver scelto la partecipazione. Nardi sta bene, la vittoria con Djokovic un sogno, ora siamo rientrati da poco dall’America dopo 22 giorni, e stiamo ritrovando la terra dopo aver giocato per tanto tempo sul cemento. Oltre oceano abbiamo avuto ottimi spunti per migliorare e lui ha fatto tesoro di questa esperienza, ora vediamo come andrà questo torneo di Napoli. L’Italia in questo periodo, ma da diverso tempo direi, sta sfornando un roster di giovani atleti che ci sta portando grandi soddisfazioni, e che fa ben sperare. Davanti a tutti c’è Sinner che rischia di diventare già a Miami numero due al mondo. Ormai il nostro tennis è di altissimo livello. L’obiettivo di Luca Nardi quest’anno è quello di consolidare la classifica nei primi 100 e magari poter salire nei top 70 o 50, che è l’obiettivo secondo il nostro team alla portata del ragazzo. Se riuscissimo a centrare la top 50 sarebbe davvero una soddisfazione, perché Luca ha tutte le caratteristiche per poterla raggiungere”.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN.ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu