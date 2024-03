Le nove giornate di Napoli – Domani, contro l’Atalanta, la svolta della stagione, dentro o fuori?

Mancano nove giornate alla fine di questo campionato e parafrasando la storia direi: le nove giornate di Napoli. Infatti, gli azzurri, in queste nove partite, tenteranno di fare il massimo, già a partire dalla sfida di domani, del Diego Armando Maradona, contro l’Atalanta di mister Gian Piero Gasperini, un match da dentro o fuori. Per raggiungere l’obiettivo quinto posto, molto probabilmente, utile alla qualificazione Champions, occorrerà una vera e propria impresa. Con i bergamaschi sarà una partita decisiva per gli uomini di mister Francesco Calzona che devono assolutamente conquistare l’intera posta in palio, per continuare a sperare. La zona Champions League resta un obiettivo molto difficile ma non impossibile. Fino all’ultima giornata del 26 maggio, il Napoli dovrà moltiplicare le forze per infilare un filotto di successi al fine di agguantare la quinta posizione in classifica. Disgraziatamente i disastri della gestione Garcia e Mazzarri hanno, notevolmente, compromesso la stagione, ciò nonostante, il passato è dietro le spalle e adesso conta solo andare a mille all’ora. Ora serve, come detto, un’impresa, una mission impossible che, tuttavia, deve diventare realtà per non definre quest’annata del tutto fallimentare.