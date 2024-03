CALCIOMERCATO – Nel mirino del Napoli il difensore cagliaritano Alberto Dossena, autentica rivelazione di questo campionato

La SSCN è già al lavoro per preparare una autentica rivoluzione in seno alla squadra, per la prossima stagione. Molti giocatori dell’attuale rosa andranno via e molti volti nuovi faranno parte del Napoli edizione 2024/25. Il ds Meluso ha in pentola diverse trattative, sul suo taccuino ci sarebbe la rivelazione stagionale del campionato, ovvero il difensore italiano Alberto Dossena, in forza al Cagliari. Il club isolano avrebbe pure fissato un prezzo di partenza per la cessione del gioiellino che si agirerebbe intorno agli 8 milioni di euro. Una cifra che potrebbe, tuttavia, alzarsi visto che hanno puntato i riflettori su Dossena tante società. Oltre al Napoli c’è anche l’interesse del Bologna, della Fiorentina e anche del Sassuolo, in caso di salvezza. Il calciatore rossoblù si è fatto valere per le sue ottime qualità fisiche e tecniche, di cui lo stesso Napoli si è accorto, in occasione del gol del pareggio di Luvumbo nel match di campionato, nato appunto da un lancio lungo del difensore italiano. Nel suo score, il difensore del Cagliari vanta, per ora, 2 gol e 3 assist. Per essere la sua prima stagione in A, non poteva far di meglio. Per la società azzurra, Dossena rappresenterebbe una soluzione a basso costo ma dall’alto rendimento. Del resto, il Napoli ha il vantaggio di essere un club che va per la maggiore, rispetto alle dirette concorrenti. Certamente, Alberto Dossena sarà al centro del prossimo mercato estivo. Se la dirigenza partenopea vorrà accaparrarsi il calciatore, dovrà anticipare le mosse delle concorrenti e chiudere, al più presto, la trattativa.

Fonte: Gazzetta dello Sport