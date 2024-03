Vergognosa uscita di Gravina sul caso Acerbi – Il presidente della FIGC afferma di credere nel difensore interista

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che aveva la possibilità dii ribaltare la sentenza del giudice sportivo Mastandrea, sul caso Acerbi, ha scelto, viceversa, di non opporsi all’assoluzione del difensore nerazzurro. Una decisione alquato discutibile che suscita sdegno, in particolare, a causa dell’affermazione, seconda la quale Gravina crede nell‘innocenza di Acerbi, pur sapendo che l’interista ha certmente offeso il napoletano, altrimenti perchè si sarebbe scusato? Il massimo esponente della Federazione ha ritenuto che non ci fossero elementi tali da poter condannare l’ex laziale, accusato di aver pronunciato delle parole razziste all’indirizzo di Juan Jesus. Una decisione che, a giusta ragione, ha fatto arrabbiare la tifoseria partenopea. Ma ciò che fa più scalpore sono le dichiarazioni di Gravina, dopo l’Assemblea di Lega. Ecco quanto detto dal numero uno della FIGC:

“Si tratta di una decisione del giudice che bisogna accettare, senza se e senza ma, infatti esistono principi che devono essere rispettati, altrimenti si rischio di far saltare tutto il sistema. Io accetto il verdetto e sul piano umano abbraccerò il ragazzo quando lo incontrerò. Acerbi ha fornito tutti i chiarimenti necessari ed io credo alle sue parole. “

Un’uscita, oserei dire, vergognosa che mette in ridicolo il giocatore brasiliano del Napoli, passato, addiritura, per un mentitore. Purtroppo ci sono troppi interesssi in ballo, visto che si tratta di un presunto colpevole di razismo, militante nell’Inter e nella nazionale italiana, quindi andava tutelato.