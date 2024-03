Ze Maria, Longo, Russo, D’Angelo, Schwoch, De Maggio, Perna, Del Genio, Miranda, Parlato, Alvino, Stendardo, Carraro a Kiss Kiss Napoli

Ze Maria, allenatore, è intervenuto quest’oggi a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il caso Acerbi-Juan Jesus? Mi meraviglio che succedono ancora quieste cose tra colleghi e nel mondo del calcio in generale. Predichiamo sempre che ci sia fratellanza anche tra noi giocatori, e poi vediamo queste cose. Siamo tutti bravi a parlare e poco bravi ad eseguire. Quello che è successo tra Juan Jesus ed Acerbi per me è molto chiaro. Poche volte ho visto Juan arrabbiarsi, ha parlato con l’arbitro che sicuramente ha sentito e se non l’ha sentito ha sicuramente visto Acerbi che chiede scusa, ma scusa per cosa? Ad Acerbi bastava solo riferire la verità, riportare quello che aveva detto. Una società deve sempre proteggere i suoi giocatori, il Napoli sta facendo bene a farlo. A me è successo che qualche tifoseria non mi ha volluto per il colore della mia pelle, quando dovevo andare al Verona ed uscì la voce sui giornali, giocavo nel Perugia il mio procuratore era Pastorello e mi avvisò della reazione dei tifosi dell’Hellas contro di me. A quel punto non mi è interessato più andare al Verona. Poco tempo, quando è venuto fuori il caso Maignan, ho incontrato Thuram ed altri personaggi del calcio che sono stati vittime di razzismo ed abbiamo concordato che nel periodo in cui giocavamo noi non abbiamo avuto il coraggio di denunciare. Dovevamo avere la forza di uscire dal campo, i giocatori che subivano quegli insulti o l’intera squadra di appartenenza, magari provando ad avere anche l’appoggio dei nostri avversari. Avremmo dato un segnale molto importante alla società ed anche alla tifoseria che ci stava offendendo. Sarebbe stato un segnale di forte unione. Il calcio avrebbe potuto dare un segnale molto forte nella sensibilizzazione verso un fenomeno brutto come il Razzismo. Il Napoli fa bene a reagire in questo modo e difendere Juan Jesus.”

Moreno Longo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Andare dal dentista è un evento scomodo, doloroso e difficile, così come affrontare l’Atalanta, almeno così disse Guardiola. La pressione dell’Atalanta non ti dà possibilità di sviluppo. Bisogna saper giocare a livello tecnico e negli spazi stretti. L’Atalanta non ti dà spazio di poterti muovere e tende a farti giocare male. Buongiorno? Nella Primavera che ho allenato a Torino non c’era, ma lo conosco molto bene. Ho visto tutto il suo percorso e credo sia pronto per una piazza importante. Ha fatto una crescita esponenziale, ma si può continuare a lavorare. Ha voglia di imparare, è una persona umile e disponibile e gli step non sono ancora finiti per lui. Ha lavorato sui principi di Juric, così come lavorò Bremer, ha solo bisogno di riadattarsi ad una difesa di reparto. Deve solo riabituarsi a giocare in un altro contesto ed avrà bisogno di un po’ di tempo in più”.

Marco Russo, giornalista di DAZN, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Dal punto di vista tecnico il Napoli ha tutto per essere nelle prime quattro del campionato. La qualità dei giocatori resta quella ed ora bisogna continuare su quest’onda di buone prestazioni. Il ritrovarsi e l’aver ritrovato lo slancio pò darti la spinta per provarci fino alla fine. Cambia tutto nella valutazione della stagione del Napoli se raggiungerà o meno la Champions”.

Vincenzo D’Angelo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Stando alle ultime credo che Kvaratskhelia non verrà convocato. E’ un problema di natura muscolare, è passato troppo poco tempo da quando l’ha accusato, non avverte dolore, ma ha solo fastidio. Per fortuna non ci sono lesioni, altrimenti sarebbe stato fuori per le prossime tre partite. Domani il Napoli si gioca una fetta importantissima di stagione, ma quando si tratta di muscoli è sempre meglio evitare dei rischi. Se ha lavorato a parte il rischio di lasciarlo fuori c’è e parlandone col mister si deciderà di non rischiarlo. Probabilmente le caratteristiche di Olivera col tipo di calcio che fa l’Atalanta, ma chiaramente è stato poco a disposizione nei giorni scorsi. Mario Rui è ancora in vantaggio su di lui, poi si sposa meglio con le caratteristiche di Kvaratskhelia quando il Napoli deve andare a costruire il gioco”.

Stefan Schwoch, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli è arrivato alle ultime spiagge e l’incontro di domani è fondamentale perchè se perdi non avrai più chance di arrivare quarto. Una vittoria o una sconfitta peserebbe molto perchè ci avviciniamo verso la fine del campionato. Per l’Atalanta non è una partita che si può permettere di perdere, così come per il Napoli”.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Domani farei giocare Traorè al posto di Kvaratskhelia. Se dovete giocare a Padel potete chiamare Dendoncker visto che non gioca mai (scherza ndr.). Nonge? E’ il vice Politano, Lindstrom dovrebbe essere il vice Kvaratskhelia e non è così”.

Vincenzo Perna, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Fisicamente non sta benissimo Traorè, perciò non lo vedrei bene nel ruolo di Kvaratskhelia. Non mi fa impazzire nè Lindstrom nè Raspadori sulla sinistra perchè entrambi giocherebbero meglio al centro. Giocherà Raspadori domani per il minutaggio che ha avuto quest’anno, ma l’anno prossimo va risolta questa situazione del vice Kvara. Se Raspadori e Lindstrom nel 433 non vanno bene e tu prendi un allenatore che gioca col 433 allora vanno ceduti”.

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Secondo me domani al posto di Kvaratskhelia gioca Raspadori. Se gioca Raspadori nulla vieta a Calzona di allargare la posizione di Traorè e di stringere quella di Raspadori, mettendo più spesso Raspadori nella sua posizione migliore, vale a dire quella centrale. Non credo a Lindstrom dal 1′ perchè ha giocato poche volte dall’inizio, poi Ngonge è uno che gioca a destra o al centro. A me piacciono le squadre che hanno le coppie, ruolo per ruolo. Italiano? Gioca spesso col 4231, così come Pioli. Lasciamo perdere le nostre preferenze, ma giocano col 4231 e il Napoli ha sei o sette giocatori offensivi, quindi sarebbero perfetti”.

Gianluca Miranda, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “E’ arrivato il momento di vedere Lindstrom dal 1′, ha giocato troppo poco per giudicarlo. Ma non credo accadrà domani, per me gioca Raspadori. Osimhen? Quest’anno ha dimostrato di non essere un giocatore da 120 milioni, l’anno scorso invece sarebbe costato 150 mln”.

Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Stanotte ho sognato Dendoncker che segnava il gol del 4 maggio a Udine. Kvaratskhelia? Le sensazioni che ho, dal report che ho letto, direi che non giocherà domani Kvaratskhelia. Il suo sostituto sarà Raspadori, ho la percezione che nemmeno domani giocherà Lindstrom che, per me, dovrebbe essere il candidato numero uno. Sarebbe un’ulteriore bocciatura per Lindstrom, bocciatura non definitiva. In questo modulo Lindstrom fa fatica, ha caratteristiche diverse dal 433. Anche per Raspadori potremmo fare lo stesso discorso”.

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Osimhen può andare via solo per 120 milioni di euro, euro più e non un euro in meno. C’è carenza nel ruolo e tuttop è cresciuto a dismisura. Nel Napoli di Maradona e nell’Inter di Rummenigge uno come Osimhen avrebbe fatto fatica anche a scendere in campo. L’ipotesi che nessuno paghi la clausola non esiste, Osimhen ha già chiuso l’operazione con un club insieme a De Laurentiis e Calenda. E’ inopportuno fare nomi di squadre perchè Osimhen deve fare il bene del Napoli nelle prossime nove giornate. Kvaratskhelia? Sta giocando ai livelli dell’anno scorso, un calciatore straordinario, è un campione ed il Napoli dell’anno venturo sarà costruito intorno a questo ragazzo. Agli Europei tiferò Georgia, fuori al balcone ci saranno due bandiere, quella della Georgia e quella del Napoli. Spalletti mi è scaduto un sacco dopo aver difeso Acerbi. Lo abbraccerò fino a quando si parlerà di Napoli calcio, ma sulla questione JJ-Acerbi ha sbagliato. Ha fatto il classico democristiano”.

Guglielmo Stendardo, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kim ha grandissime qualità non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista della leadership. E’ stato determinante, andava a formare quella spina dorsale con Lobotka ed Osimhen che ha portato il Napoli allo scudetto. La sostituzione di Kim non ha portato i frutti che tutti noi ci aspettavamo. Sostituire uno come Kim degnamente era quasi impossibile e in effetti non è stato fatto. L’Atalanta è una squadra fisica, forte tecnicamente, ha un’identità precisa. Il trequartista andrà a prendere Lobotka ad uomo. In attacco giocheranno Lookman e Scamacca. E’ una squadra che in fase di non possesso non lascia spazi, è forte sulle palle inattive. Ma il Napoli, se gioca da Napoli, può mettere in difficoltà con la sua qualità”.

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Potrebbero essere miei nipoti Juan Jesus ed Acerbi. Faccio una premessa, chi conosce il calcio e cosa accade su un campo di calcio capisce quella che si chiama la trance agonistica, la stanchezza a volte fa dire delle cose che magari non pensi. Secondo me Juan Jesus s’è sentito offeso ed Acerbi è sicuro di non aver detto quella cosa. Penso che c’è un principio giuridico che dice che quando c’è insufficienza di prove non si può condannare qualcuno. Le parole di Gravina? Quella non è una dichiarazione di Gravina con un comunicato stampa, bisogna capire come gli è stata fatta la domanda. Tutti possiamo sbagliare, ciò di cui sono sicuro è che Gravina pensa che sia Acerbi che Juan Jesus siano in buona fede. Che Juan Jesus sia un bravo ragazzo lo dimostra una cosa, quando s’è sentito offeso è andato dall’arbitro e non s’è l’è presa direttamente con Acerbi. Ha scelto la strada buona perchè se uno ti offende, soprattutto quando stai giocando, è dargli addosso”.