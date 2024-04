ANTEPRIMA PARTITA – Empoli vs Napoli, al Castellani, i partenopei si giocano l’Europa e la reputazione

Archiviata amaramente la partita con il Frosinone, domani, nel tardo pomeriggio, il Napoli giocherà al Castellani, stadio sempre ostico, contro l’Empoli di Davide Nicola. In ballo c’è un posto in Europa, pur se non quella più prestigiosa, e la reputazione della squadra, colpevole, contro i ciociari, di non aver cacciato gli attributi giusti per far sua la vittoria. Malgrado le prestazioni non esaltanti dell’undici titolare campione d’Italia, Calzona, in Toscana, ad eccezione di Mario Rui e Rrahamani, appiedati dal giudice sportivo, schiererà la stessa formazione che ha deluso, domenica scorsa al Maradona. Dunque, solo due novità forzate: l‘ex Salernitana sulla fascia bassa mancina e il brasiliano Natan, o Juan Jesus, centrale, al posto del Kosovaro. Toscani e campani sono a caccia di punti fondamentali per i loro rispettivi obiettivi ma entrambe le formazioni sono reduci da due risultati non certo soddisfacenti, in particolre i padroni di casa, che vengono dalla sconfitta, nello scontro salvezza, con il Lecce, al Via del Mare. Il Napoli, oltre a rincorrere, almeno, l’Europa League, deve ritrovare la vecchia grinta e l’ardore agonistico di un tempo per cercare di riscattare la brutta prova con i laziali. Rispetto all’ultima gara, Nicola dovrebbe schierare un attacco composto da Cambiaghi e Niang, con Cerri e Cancellieri , all’occorrenza schierabili in corso d’opera. Pezzella, invece, dovrebbe vincere il ballottaggio con Cacace, mentre Maleh dovrebbe tornare titolare. Detto di Mario Rui e Rrahamani, squalificati, l’allenatore azzurro potrebbe recuperare Juan Jesus che affiancherebbe il norvegese, altrimenti, spazio per il ritorno di Natan. Infice centrocampo ed atacco solito. Restano, pertanto, ancora fuori i vari Traorè, Lindstrom, Ngonge, Dedonnker. Ecco, quindi, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang. Allenatore: Davide Nicola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus,(Natan) Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona.

Passiamo ai numeri e alle statistiche del match di domani; gli azzurri hanno giocato, contro l’Empoli, in 3 competizioni tra A , B e Coppa Italia, per un totale di 30 partite, con un bilancio di 13 vittorie, 6 pareggi e 11 sconfitte. con 49 gol fatti e 40 subiti. In massima serie, invece, le due contendenti si sono affrontate in 21 occasioni, in cui i campani hanno riportato 9 successi , 5 risultati nulli e 7 k o. Nel girone di andata, a Fuorigrotta, come ricorderete, i toscani si imposero per 1 a 0, mentre l’anno scorso, il Napoli di Spalletti andò a vincere al Castellani per 2 a 0. Per la cronaca, la squadra di Framncesco Calzona, nelle recenti cinque giornate, i è riuscito a portare a casa l’intera posta in palio, soltanto una volta, dicendo, così addio ad ogni sogno Champions. Tuttavia, i campioni d’Italia in carica vantano un buon ruolino di marcia, lontano dal Maradona; infatti gli azzurri sono la quarta forza del campionato, in trasferta, dove non perdono da quattro turni. Direttore dell’incontro sarà Manganiello di Pinerolo.