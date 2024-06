Play-off serie C, Benevento-Carrarese 2-2: nessuna finale. Si spegono al Vigorito i sogni della Strega

Si disputa al “Vigorito” la semifinale di ritorno tra Benevento e Carrarese. Gara valida per i play-off di serie C. Chi passerà il turno si contenderà un posto per approdare in serie cadetta. All’andata fu la Carrarese a imporsi con il risultato di 1-0.

Gli stregoni potranno contare sul pubblico delle grandi occasioni: oltre 9000 cuori giallorossi sono pronti a dare il loro sostegno alla squadra. Ecco l’undici che Auteri manda in campo dal primo minuto: Paleari in porta, Berra, Meccariello, Capellini e Viscardi in difesa. A centrocampo Pinato, Talia, Nardi e in attacco Ciciretti, Perlingieri e Lanini. A disp.: Manfredini, Giangregorio, Benedetti, Karic, Kubica, Marotta, Ferrante, Improta, Simonetti, Agazzi, Rillo, Starita, Terranova, Carfora, Bolsius.

Nessun problema di formazione per mister Calabro che si affida a Bleve tra i pali. Difesa con Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale. Linea mediana formata da Zanon, Schiavi, Capezzi, Cicconi. In attacco Panico e Palmieri a sostegno di Finotto. A disp.: Tampucci, Mazzini, Illanes, Della Latta, Cerretelli, Grassini, Zuelli, Morosini, Capello, Belloni, Boli, Di Matteo, Giannetti.

Arbitra il signor Lovison di Padova

La gara

Prova a spingere il Benevento, sospinto dal suo pubblico. È Lanini, al 12′, a farsi vedere, ma il tiro della punta è debole e non impensierisce il portiere avversario più di tanto.

Vantaggio del Benevento al 18′: angolo di Ciciretti e colpo di testa di Lanini che viene deviato da Cicconi. Nulla da fare per il portiere della Carrarese.

Dura poco la gioia per il vantaggio perchè è Finotto, che al 19′, servito da Palmieri, supera Meccariello in velocità e batte Paleari. Al 25′ Talia al trattiene Palmieri e viene ammonito. Era diffidato e salterà l’ eventuale finale.

Raddoppio del Benevento al 34′: Perlingieri lavora bene il pallone al limite dell’ area di rigore e lo serve a Talia, che calcia perfettamente e supera Bleve: il pallone picchia sotto la traversa e poi termina in rete.

Al 39′ vengono ammoniti Ciciretti nel Benevento e Di Gennaro nella Carrarese. Quest’ ultimo era tra i diffidati e salterebbe la finale.

Secondo giallo per Talia al 44′: il centrocampista colpisce al volto Schiavi e scatta l’ espulsione. Benevente che resta in dieci. Al 45′ tiro di Cicconi per la Carrarese, il pallone viene deviato da Panico ed esce di poco sulla traversa. Le squadre vanno al riposo dopo due minuti di recupero.

Nella ripresa il Benevento sostituisce Perlingieri con Simonetti. Al 50′ ammonito Zanon nella Carrarese che commette fallo su Nardi. Anche lui era tra i diffidati. Cambio negli ospiti che al 54′ sostituiscono Capezzi e Zanon con Della Latta e Belloni.

Al 60′ Improta prende il posto di Ciciretti. Prodezza balistica di Schiavi che, su calcio di punizione, al 65′ supera Paleari e sigla il 2-2.

Il Benevento è costretto a recuperare e Auteri tenta il tutto per tutto. Il tecnico della Strega manda in campo Bolsius e Agazzi per Viscardi e Pinato al 69′. Calcia dalla distanza Improta e il palo gli dice no al 73′. Sfortunato il Benevento.

Si getta in avanti il Benevento ma rischia molto durante le ripartenze della Carrarese. Nuovi cambi: la Carrarese manda in campo Morosini al posto di Palmieri al 76′ e il Benevento inserisce Marotta per Lanini al 78′. Giallo per Meccariello che commette fallo su Panico al 79′. Rischia alcune volte il Benevento con Morosini e Cicconi. Nuovi cambi per gli ospiti: all’ 86′ entrano Zuelli e Illanes per Panico e Coppolaro. L’arbitro concede cinque minuti di recupero ma il risultato non cambia. In finale approda la Carrarese. Si fermano al Vigorito le speranze del Benevento.