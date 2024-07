Stadio Maradona, il cons. Simeone a CN24: “Siamo in alto mare, non c’è progetto! Avanti anche senza ADL, sulla pista d’atletica…”

Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.“Stadio Maradona? Siamo ancora in alto mare, ora il progetto del Napoli lo aspetta anche il Ministro Abodi e gli organizzatori dell’Europeo 2032. Ancora non sappiamo cosa hanno in mente di fare all’impianto di Fuorigrotta, ad oggi non c’è uno straccio di carta su cui ragionare. Il problema è il tempo e spero che una volta sistemata la costruzione della squadra, il presidente De Laurentiis si dediche anima e corpo alla questione Stadio Maradona. Aspettiamo, se il progetto non fosse all’altezza poi noi andremmo avanti da soli anche senza De Laurentiis. Napoli sarà una delle cinque città d ospitare Euro 2032, per me è una certezza.Ristrutturazione stadio Maradona? Toccherà riqualificare anche tutta l’area, ma noi abbiamo il problema anche delle palestre e della pista d’atletica all’interno dell’impianto. Io in Commissione ho proposto qualche alternativa perchè non vanno dimenticati gli atleti che si allenano al Maradona. Per le palestre avevo pensato di riqualificare l’ex area dell’Isef, ma ovviamente tutto deve essere soggetto a studi di fattibilità. Al Collana ci sono gli spazi per le palestre ma è poca roba rispetto alla mole di persone attuali”.Pista d’atletica? Qui è più complicato, al Virgiliano c’è una posta interna già ristrutturata e magari potrebbe essere l’occasione per sviluppare il parco e renderlo una struttura sportiva cittadina. Non è molto lontana dal Maradona ed è un’area bellissima. Poi c’è la pista del Collana che però è ancora alle prese con i lavori di riqualificazione. Spero solo che alla fine si sia veloci nel prendere delle decisioni”.Avvicinare le curve del Maradona al campo? Potremo affrontare questo argomento solo quando sarà presentato il progetto. Lo stadio Maradona deve restare polivalente per tutti i cittadini, anche se la pista d’atletica non può essere considerata un totem. Va garantito l’utilizzo della pista anche da un’altra parte, perchè non è vero che nessuno la utilizza. Non bisogna penalizzare nessuno, trovando un equilibrio per tutti”.