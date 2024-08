ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs BOLOGNA – Conte sprona i suoi nell’orgoglio e nella voglia di rivincita

Domenica sera nel posticipo della seconda giornata di serie A, il Napoli affronterà il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dal pari interno, a reti bianche, con l’Udinese. I felsinei, naturalmente, rappresentano un ostacolo duro per gli uomini Conte che devono cancellare al più presto la figuraccia del Bentegodi. Per questa gara, il tecnico salentino che ha già parlato, oggi in conferenza stampa, ha spronato la squadra che, a suo dire, è composta da veri uomini, a dare il massimo e tirar fuori la voglia di rivincita che sicuramente hanno in corpo. Rispetto alla gara del primo turno di campionato, gli azzurri ritrovano il difensore Buongiorno e avranno in panchina l’ultimo arrivato David Neres, esterno brasiliano che ha fatto benissimo, qualche anno fa all’Ajax. Ma, a sette giorni dal termine del calciomercato, il club di De Laurentiis è sempre un caniere apertissimo, con tante operazioni, in particolare in uscita, da sistemare. Quasi un’intera squadra bocciata da Conte con i vari Florosho, Gaetano, Zerbin, Cheddira, Mario Rui, Juan Jesus, Iaccarino, in lista di sbarco. Per non parlare di Osimhen, ai margini del progetto, in attesa di un trasferimento che non arriva mai. Dunque, contro i rossoblù emiliani rivedremo la stessa formazione di domenica scorsa, fatta eccezione per Juan Jesus. Probilmente, a fungere da attaccante centrale ci sarà di nuovo Jeck Raspadori, pur non essendo una vera punta. Di contro, il nuovo allenatore della squadra che ha sabalordito tutti, nel torneo appena trasacorso, conquistando un piazzamento in Champions League, sta tentando di trasmettere la sua mentalità ad un team che ha perso alcuni dei suoi calciatori di prestigio come Calafiori e Zirzkee. Per la trasferta in quel di Fuorigrotta, Italiano si affidera al 4-2-3-1 con Skorupski in porta, quindi linea difensiva formata da Posch, Beukema, Erlic e Miranda. A centro del campo spazio a Moro e Freuler, con Orsolini, Fabbian e Ndoye sulla trequarti a supporto di Castro, in vantaggio su Dallinga. Pertanto i due possibili schieramenti del Maradona potrebbero esseere i seguenti:

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. Allenatore: Conte.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

E’ l’ora dei numeri della sfida: Napoli e Bologna, in passato, si sono affrontati in quattro competizioni tra A, B, Coppa Italia e Divisione Nazione, per complessive 150 partite; il bilancio registra 60 vittorie azzurre , 42 pareggi e 48 successi dei rossoblù. Infine, i partenopei hanno messo a segno 223 gol e subiti 201. Per la cronaca, negli ultimi 21 match disputati in Campania, il Napoli ha vinto in 13 occasioni contro 5 degli ospiti. Solo 3, invece i risultati nulli. Nella passata stagione, la compagine emiliana guidata da Thiago Motta si impose, al Maradona per 2 a 0. Direttore di gara dell’incontro sarà Luca Pairetto di Torino.