Mercato – Ennesima fumata nera per Lukaku al Napoli, ancora non trovata l’intesa con il Chelsea

Ieri, doveva essere il giorno decisivo per chiudere la trattativa con il Chelsea per Lukaku al Napoli, invece, per l’ennesima volta c’è stata una fumata non proprio nera ma grigia. Difatti, non si è trovato l’accordo definitivo tra le due società. Le parti si rincontreranno a breve. Quindi, al momento Conte non ha ancora il suo centravanti e domenica, contro il Bologna, al Maradona, in attacco, ci sarà un nuovo ballottaggio tra Simeone e Raspadori per il ruolo di prima punta. Questa situazione è diventata veramente imbarazzante, per cui l’allenatore azzurro comincia ad arrabbiarsi. Intanto il ds Manna sta portatando a temine l’acquisto di Gilmour, sulla base di 14 milioni più 4 di bonus. Billy Gilmour è un forte mediano scozzese di soli 23 anni, che è stato alle dipendenze di De Zerbi nel Brighton, del resto fa parte anche della nazionale della Scozia. L’accordo tra le parti c’è, tuttavia, il club inglese lo lascerà partire, solo dopo aver chiuso per il suo sostituto che dovrebbe essere O’Riley del Celtic.