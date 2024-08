Telenovela Osimhen – Il nigeriano costretto ad accettare la soluzione araba se nessun club europeo si farà avanti

Tiene ancora banco la telenovela Osimhen, pur essendo soltanto a tre giorni dal termine del calciomercato estivo su cui calerà il sipario alla mezzanotte di venedì 30 agosto. L’attaccante nigeriano, qualora nessun club europeo facesse una proposta accettabile al Napoli, dovrebbe prendere in considerazione, ob torto collo, la soluzione araba. Infatti, al momento, l’unica proposta viene proprio dall’Arabia Saudita, con l’’Al Ahli che ha offerto 70 milioni, quasi la metà della cifra della clausola rescissoria. Tuttavia, Victor Osimhen spera, fino all’ultimo, che il Paris Saint Germain, torni alla carica per portarlo in Francia. Dal canto suo, il Chelsea aveva pure tentato di intavolare una trattativa ma il numero 9 azzurro, preferice il club transalpino perchè gioca in Champions League. Dunque, questi, sono giorni di riflessione per l’attaccante africano che si triva ad un bivio. Aurelio De Laurentiis vorrebbe ricavare dalla sua cessione almeno 75/80 milioni e pensare che l’anno scorso gli furono offerti quasi 150 milioni. Uno sbaglio enorme non accettare quella proposta, come uno sbaglio è stato rifiutare ben 200 milioni per l’accoppiata Osi – Kvara, fatta sempre dalla società transalpina, qualche mese fa. Il club arabo è la squadra che si è avvicinata di più alla richiesta del patron partenopeo. Come dicevamo, per ora, non c’è il si di Osimhen che vorrebbe continuare la sua avventura in Europa, in League 1. I francesi, intanto, stanno studiado i costi di questa eventuale operazione che, in altri tempi, si sarebbe chiusa in men che non si dica. Non è detto, però, che prima di venerdì, non arrivi una proposta che convinca il Napoli a cedere il centravanti.