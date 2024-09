Osimhen – Per l’attaccante africano si profilano, fino al mese di gennaio, soltanto allenamenti differenziati

Tramontate tutte le possibilità, a meno di un clamoroso ritorno delle squadre dell’Arabia Saudita, di cessione di Victor Osimhen, adesso si profilano, fino gennaio prossimo, per l’ex numero 9 azzurro, soltanto degli allenamenti differenziati. E’ esclusa ogni possibilità di un suo reintegro in squadra da parte di Conte che non ha mai avuto un feeling col nigeriano, perchè ha, da sempre, masnifestato la volontà di lasciare il club partenopeo. Per la cronaca Osimhen, ha parsino rifiutato l’offerta del Chelsea che gli proponeva in ingaggio di sette milioni a stagione, giudicati troppo pochi ma aveva accettato gli oltre 30 milioni per quattro anni, provenienti dall’Ali – All che però intendeva spendere per il cartellino del calciatore solo 65 milioni; ovviamente De Laurentiis ha detto no, pur sapendo che gli dovrà passare uno stipendio di un milione al mese, senza ricevere nulla in cambio. Osimhen, certamente, ha dimostrasto di essere immatturo, al punto di perdere la faccia e forse rischia, pure la carriera. Chi perde di più è certamente il bomber africano che non giocherà una gara, per quattro mesi di fila. Contento lui, del resto, ai tifosi napoletani, che ora non lo rimpiangeranno mai, poco importa del suo futuro.