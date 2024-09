ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs MONZA – La formazione di Conte pronta a tentare di agganciare la vetta

Domani sera, alle ore 20,45, il Napoli torna in campo nel posticipo della sesta giornata di serie A, per affrontare il Monza in una partita che potrebbe regalare agli uomini di Conte la vetta della classifica. Insomma gli azzurri, dopo il travolgente successo in Coppa Italia intendono confermarsi pure in campionato dove nei primi cinque turni hanno messo nel carniere 10 punti. Contro i brianzoli ritornano i titolarissimi che adotteranno di nuovo , il 4-2-3-1 con McTominay alle spalle di Lukaku. Tra i pali ancora Caprile, mentre in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera che tuttavia è in ballottagio con Spinazzola. Nella zona mediana spazioa Lobotka e Anguissa, quindi, in avanti Politano, McTominay e Kvaratskhelia dietro Lukaku. Dal canto loro i lombardi hanno conquistato la prima vittoria stagionale, nel turno di Coppa Italia. Il Momza di Nesta naviga in zone pericolose della graduatoria ed è ancora alla ricerca del successo in campionato per evitare ogni ombra sul futuro del tecnico Contro i partenopei, secondi, occorrerà una grande prestazione difensiva, tenendo la difesa 3 con Marì a guidare il duo Izzo – Carboni. pertanto i due probabili schieramenti dovrebbero essere i seguenti:

NAPOLI (1-4-1-4-1): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera (Spinazzola); Lobotka; Politano, Anguissa, McTominay, Kvaratskhelia; Lukaku. All. A. Conte.

MONZA (1-3-4-2-1): Turati; Izzo, P. Marì, Carboni (Caldirola); P. Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; D. Maldini, Caprari; Djuric. All. A. Nesta.

Per quanto riguarda i numeri e le statistiche del match del Maradona, si registrano 16 precedenti, in tre competizioni, in cui il Napoli vanta 7 vittorie e sei pareggi, contro i soli 3 successi del Monza. Il computo delle reti vede gli azzurri con 23 gol realizzati e 13 subiti. Ma, in A si contano solo quattro gare disputate, in cui i partenopei si sono imposti due volte, contro una sola vittoria dei lombardi; ovviamento il risultato che manca è un pari. L’ultimo confronto fra le due contendenti di domani, risale al mese di aprile scorso, allorquando il Napoli, al Brianteo, ebbe la meglio per 4 a 2. Dirigerà la partita l’arbitro Manganiello di Pinerolo.