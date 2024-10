ANTONIO CONTE – Il tecnico salentino ha conquistato gli azzurri, lo spogliatoio è compatto e sereno

Il nuovo allenatore del Napoli si presentava con un curriculum ed un carattere di tutto rispetto che tutti conoscevamo, non a caso è un vincente nato. Nessuno tuttavia si attendeva che Conte riuscisse in così poco tempo a gudaglare la piena fiducia della squadra, che sotto la sua guida si è risvegliata dal torpore dell’anno passsato, addirirttura, conquiostando il primato in classifica in beata solitudine con 2 punti sulla Juve e tre sulla corazzata Inter. Antonio Conte è stato in grado di saper spronare ed esaltare i propri calciatori, cambiando persino il suo credo tattico, per aver il massimo da tutti. Oggi il suo Napoli sta indossando un vestito nuovo ricamato con un prezioso tessuto scozzese, qual è Scott McTominay, elemento imprescindibile del team partenopeo. Lo stesso allenatore azzurro, al termine della partita con i lomard, ha dichiarato che non si aspettava un inizio di campionato a questi livelli. Se il Napoli è lassù e guarda le antagoniste dall’alto in basso è tutto merito suo, c’è poco da discutere, del resto i suoi ragazzilo stimano moltissimo, non a caso, nello spogliatoio, regna la serenità. la tranquillità e l’unione.