NAPOLI – Chi è Noah Okafor, ultimo arrivato alla corte di Antonio Conte in questa sessione di mercato

L’ultimo arrivato in casa Napoli, Noah Arinzechukwu Okafor, classe 2000 è un calciatore svizzero, giunto in prestito dal Milan. Si tratta di giocatore che può ricoprire il ruolo di punta o di ala, assai duttile, messo in un tridente d’attacco, oppure, alla bisogna, nella zona mediana del campo, in un modulo 4/4/4/2 . Inoltre, è veloce e gode di una buona stazza fisica. Cresciuto nel settore giovanile del Basilea, debutta, in prima squadra, il 19 maggio del 2018. Nel mercato di gennaio 2020 si trasferisce in Austria, al Salisburgo per 11,2 milioni di euro. La sua prima rete, tuttavia, la mette a segno nel dicembre 2021, gol che valse la vittoria club austriaco contro il Siviglia nell’ultimo incontro della fase a gironi di UEFA Champions League. Il club rossonero lo acquista nell’estate del 2023, pagandolo 14 milioni di euro e gioca la sua prima gara col Milan il 21 agosto, subentrando a Giraud, nel match contro il Bologna, a San Siro.. Realizza la sua prma rete in serie A, cntro il Cagliari, in Sardegna, il 27 settembre, gara vinta dal Diavolo per 3 a 1.Dopo aver militato in diverse nazionali giovanili svizzere, riceve la convocazione dal ct della nazionale maggiore per la fase finale della UEFA Nations League 2018-2019 ma gioca con la Svizzera solo nella finale per il terzo posto, contro l’Inghilterra, persa ai rigori. Ieri, è diventato un nuovo calciatore azzurro. Al momento, come detto, è in prestito ed il Club azzurro ha un diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro. Quando esordirà con i nuovi compagni non ci è dato sapere, lo deciderà solo il tecnico leccese.