IL PUNTO SULL A – 36esimo turno: il Napoli rallenta e l’Inter si porta ad un solo punto, pari tra Verona e Lecce, Udinese k o casalingo col Monza

Tutto ancora in gioco in chiave scudetto tra Napoli e Inter, distanti, oggi, un solo punto, a due giornate dal temine. Il pareggio casalingo degli azzurri per 2 a 2 con il Genoa e il contemporaneo successo della squadra di Simne Inzaghi, a Torino, per 2 a 0, sponda granata, hanno reso questo rush finale di campionato incandesente che si deciderà probabilmente, solo all’ultiimo turno. I partenopei, tuttavia, sono ancora padroni del proprio destino ma devono assolutamente fare bottino pieno, a Parma e con il Cagliari al Maradona, per avere la certezza della conquista del quarto titolo. Nelle altre gare della domenica, pareggio tra Verona e Lecce e vittoria del Monza in quel di Udine. La terzultima giornata si concluderà stasera con le due partite rimanenti, ovvero Cagliari – Venezia, e Atalanta – Roma.