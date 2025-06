ALEX MERET – Il rinnovo contrattuale è vicinissimo, per cui sarà, ancora lui, il portiere del Napoli, almeno fino al 2027

Da tempo ci si attendeva il rinnovo contrattuale di Alex Meret col Napoli ma non si riusciva a chiudere, invece, oggi l’estremo difensore friulano, molto spesso criticato, è vicinissimo a firmare fino al 2027, con un ingaggio di 2,5 milioni a stagione. Tutti i documenti sono pronti, del resto Meret è l’unico portiere ad aver vinto due scudetti con il club partenopeo. Anche quest’anno è risultato decisivo, molte sue parate hanno contribuito alla vittoria finale del campionato. Se i tifosi non hanno mai avuto un feeling col portiere, Antonio Conte ,viceversa crede molto in lui, quindi resterà a difendere i pali del Napoli per almeno altre due stagioni.