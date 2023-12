Paola Mercurio: “Il mio sogno è condurre un programma televisivo a livello nazionale”

PianetAzzurro inaugura una nuova rubrica intitolata “Artisti nel pallone”, dedicata ai vip dal cuore Azzurro. Ogni giovedì ci sarà un nuovo ospite a tenervi compagnia. Oggi è la volta della conduttrice televisiva, modella e autrice di diversi spot televisivi, Paola Mercurio. Buona lettura.

Paola, come nasce la tua passione azzurra?

“Rispetto ad altre realtà per un napoletano è molto più facile tifare Napoli. Almeno dovrebbe essere così. Ho vissuto da vicino gli scudetti della squadra azzurra. Dovremmo essere come una grande famiglia. Apprezzo poco chi è di Napoli ma tifa per altre squadre. Mio padre è stato sempre tifoso del Napoli. E’ qualcosa che abbiamo nel nostro Dna”.

Cosa pensi del ritorno di Mazzarri e cosa ti aspetti?

“Fondamentalmente non mi aspetto nulla di straordinario. Sono sincera. E’ un anno nato con il piede sbagliato. Possiamo contenere il danno e credo sia importante conquistare un posto in Champions. Non sono tra quelli che credono nuovamente alla conquista dello scudetto. Ho una grande stima del presidente De Laurentiis. E’ un uomo con delle idee all’avanguardia. E’ lungimirante”.

Cosa ti piace fare nel tempo libero?

“Nel poco tempo libero che ho a disposizione mi piace accudire i miei tre pappagallini. Spesso li mostro sui miei social. Ho anche otto gatti, quindi, tra pappagalli e gatti sono sempre molto impegnata. Il lavoro mi assorbe tantissimo tempo. Conduco un programma musicale che viene trasmesso in streaming e raggiunge tantissime persone. Inoltre, lavoro sul web come streamer. Aggiungo che sono stata scelta da MasterChef Italia e periodicamente preparo delle cene che vengono mostrate attraverso il web”.

Ci puoi raccontare qualche novità che bolle in pentola?

“Ho partecipato a quest’edizione di ‘Ciao Darwin’ nella quale mi sono esibita come cantante e sono stata scelta per una puntata finale che racchiude le migliori edizioni degli ultimi dieci anni del programma. In queste due puntate ho cantato due brani che poi avrete modo di ascoltare”.

Nella vita si sogna sempre: qual è il tuo sogno?

“Mi piacerebbe poter condurre un programma su una emittente nazionale. Ho iniziato la mia carriera molto presto, poi, sposandomi molto giovane, la nascita di due bambini ha fatto sì che mi dedicassi al mondo dello spettacolo a livello locale, che era più gestibile per la mia situazione. Non ti nascondo, però, che mi piacerebbe condurre un sorta di salottino televisivo, cosa che già facevo su una emittente locale. Vorrei trattare temi legati alla salute, alla natura, agli animali”.

Se ti proponessero un reality?

“Non accetterei perché amo molto la mia privacy. Ti faccio un esempio: per il mio carattere non riuscirei a sostenere un programma come il ‘Grande Fratello’. Sarei più propensa a partecipare all’Isola dei famosi. Essendo vegetariana non avrei problemi a nutrirmi di bacche o piante che conosco benissimo. Possiedo una discreta cultura botanica che mi aiuterebbe molto”.

Che tipo di musica preferisci?

“Amo spaziare dalla musica degli anni Ottanta passando per la disco music al latino americano. Le mie playlist variano tantissimo. Passo tranquillamente dal samba alla musica classica. Mi piaceva molto Mango, un grande artista che ascolto ancora”.

Un saluto ai nostri lettori?

“Saluto tutti i lettori di PianetAzzurro, ai quali auguro un Natale all’insegna della serenità, della salute e dell’ecologia. Bisogna entrare nell’ottica che il nostro pianeta va salvato attraverso materiali che abbiano un ridottissimo impatto con l’ambiente. Non dobbiamo essere egoisti”.