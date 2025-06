MERCATO – Bonny conteso da Napoli e Inter, il 21enne attaccante del Parma è al centro del calciomercato

Si è aperta la prima finestra di mercato che si concluderà il 10 giugno, per poi riaprirsi a luglio. Già a segno qualche colpo, il Napoli, infatti, ha chiuso per Marianucci e De Bruyne ed ora mira all’attaccante del Parma Bonny, che però è richiesto anche dal club nerazzurro, per cui, dopo il duello in campionato, le due compagini si contendono il calcatore classe 2003, considerato il piccolo Lukaku. A Conte piace moltissimo, tanto è vero che la pista che portava al canadese David si è arenata. Napoli e Inter sono pronte a puntare sul giovane francese, nazionale under 21. Nella giornata odierna ci sarà un incontro tra il ds Manna e l’ad del Parma, Mauro Cherubini, legati da un lungo passato comune alla Juventus. È l’occasione propizia per rilanciare la trattativa, che ormai dura da gennaio scorso ma attenzione al pressing dell’Inter che potrebbe inserirsi per soffiarlo al club partenopeo. Il cartellino del centravanti è valutato dalla società emiliana circa 25 milioni di euro. Il suo procuratore, Federico Pastorello, è in continuo contatto con entrambe le contendenti, però, i rapporti eccellenti con la SSCN potrebbero favorire il club azzurro. Bonny, 189 centimetri di altezza, ha potenza fisica e velocità da vendere; nella sua sua prima stagione in Serie A ha messo a segno 6 reti e fornito 4 assist in 37 presenze, di cui 30 da titolare. Come detto, il tecnico salentino lo stima molto e pensa che possa crescere tanto in breve tempo, a suo dire potrebbe diventare l’erede di Lukaku.