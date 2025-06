NAPOLI – Conte vuole una rosa di 22 titolari che si dovranno alternare nei tanti impegni della prossima stagione

C’è uno scudetto da difendere nel migliore dei modi, la Champions, la Coppa Italia e la Supercoppa da disputare, per cui Antonio Conte vuole una rosa composta da 22 titolari che siano allo stesso livello: Aurelio De Laurentiis, pur di trattenerlo, ha promesso di accontentare l’allenatore che, tornando sulle sue decisioni, ha scelto di proseguire l’avventura all’ombra del Vesuvio. Sulla prossima campagna acquisti il club partenopeo investirà una cifra monstre. Tuttavia non sarà facile completare l’organico per l’inizio del ritiro a Dimaro Folgarida ma si tenterà di arrivarci con un’ossatura già pronta. Occorrono 11 titolari di spessore ed una panchina alla loro altezza che possa avvincendarsi nei tanti impegni. Il tecnico leccese punta su giocatori capaci di adattarsi a più ruoli e ai sistemi di gioco. In questo mercato estivo il presidente del Napoli metterà sul piatto un budget di circa 200 milioni di euro, con la prospettiva di acquistare, almeno un top player per reparto. Dovrebbero arrivare quindi otto nuovi innesti, più un nuovo vice per Meret, che ha rinnovato per altri due anni. Sarà l’attacco ad essere rinforzato maggiormente, mentre nella zona centrale del campo, molto dipenderà dal futuro di Anguissa e Lobotka, entrambi sotto i riflettori di club arabi.Davide Frattesi resta il primo nella lista dell’allenatore, per il centrocampo. Nel pacchetto arretrato c’è bisogno di due terzini ed un centrale. Questo è il menù consegnato al ds Manna affinchè trovi i calciatori giusti, ovviamente, seguendo le indicazioni di Conte.