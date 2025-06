Europeo U21, l’Inghilterra trionfa per la quarta volta

L’Inghilterra ha vinto l’Europeo under 21. La squadra allenata da Carsley Lee, ha battuto in finale la Germania per 3-2.

Inghilterra che aveva chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1, con le reti di Elliott, Hutchinson per gli inglesi e Weiper per i tedeschi.

La Germania, nella ripresa, era riuscita a riprenderla con i gol di Nebel che ha portato il match ai supplementari.

Decisiva poi la rete di Jonathan Rowe, a segno pochi secondi dopo il suo ingresso in campo, per il definitivo 3-2 che ha consegnato il trofeo all’Inghilterra.

L’Inghilterra ha ottenuto la sua quarta vittoria in questa competizione. Secondo Europeo vinto consecutivamente dopo quello del 2023, in finale contro la Spagna.

La stessa situazione si presentò nel 1984 quando l’Inghilterra ottenne il suo secondo successo consecutivo dopo quello del 1982.

GianlucaDiMarzio.com