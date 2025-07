Marino, Baldini, De Giovanni, Pincherle, D’Angelo e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli fa bene a non avere fretta: non può pagare 10 milioni in più per un giocatore” – “La fretta è nemica della negoziazione. Il Napoli si è mosso molto bene fino a questo momento, accelerando in maniera importante. Il Napoli fa bene a non avere fretta in questo momento. Non puoi pagare un giocatore 10 milioni di euro in più del suo valore per averlo prima in ritiro. La cosa più importante è che la squadra sia allestita a fine calciomercato. Lang è fortissimo. Mentre Lucca è un’ottima alternativa a Lukaku”.

Francesco Baldini, ex giocatore del Napoli ed ora allenatore, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Rao è un grande colpo, ha grandi margini di crescita” – “Rao? L’ho allenato, è un ragazzo del 2006 ma sta in prima squadra da due-tre anni. La Spal è fallita, ma ha fatto una Serie C di livello. Ha qualità questo ragazzo, soprattutto in velocità. In Serie C è imprendibile poi, ovviamente, bisognerà vedere nelle categorie superiori. Ha sicuramente tanti margini di crescita e, essendo un ragazzo, gli devi concedere. Rao è un esterno d’attacco a sinistra. Prendendo i giusti parametri, è un po’ alla Insigne. Rao può dare ancora di più se si alza il livello della qualità. Lui è un ragazzo pronto. Il futuro è suo. Beukema è forte, mi piace e poi Conte è una garanzia sulla scelta dei giocatori. Amichevoli più difficili sin da subito? Antonio, semplicemente, non vuole prendere tempo”.

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “80 milioni per Ndoye-Beukema è una cifra senza senso. Errore imperdonabile se il Napoli vende Osimhen in Italia” – “Il calciomercato è cambiato, basta pensare che Victor Osimhen si permette giocare in difesa visto che, una volta le squadre di Premier League non pagano più certi ingaggi, sa benissimo che non prenderà gli 11 milioni che prende adesso. Questo è un mercato con cifre folli: 80 milioni di euro per Ndoye e Beukema non sta né in cielo né in terra. Ricci al Milan per 23 milioni. Il risultato più importante dell’anno scorso è stato il ko per 3-0 contro il Verona, fu la svolta perché consentì a Conte di chiedere giocatori ed il Napoli li prese immediatamente. Mentre il Napoli quest’anno deve implementare la rosa che, di fatto, avrà quasi tutta già a Dimaro. Il problema serio, invece, sono le cessioni, perché altri giocatori (vedi Juanlu Sanchez) verranno solo se ne andranno via altri. Poi c’è Osimhen che se non lo vendi, di fatto, non puoi prendere l’attaccante. Osimhen in Serie A sarebbe davvero un errore incredibile da parte del Napoli”.

Luca Pincherle, giornalista di ETV, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “L’arrivo di Vitik è un chiaro segnale di Beukema al Napoli”- “A Bologna è arrivato Vitik, che sarà il sostituto di Beukema. Quest’ultimo, dunque, è davvero vicino al Napoli. Il Bologna vuole cash per Beukema. Bernardeschi potrebbe dare una mano al Napoli per Ndoye. Bernardeschi ed Immobile? Entrambi sono vicini al Bologna. Per Ndoye, di fatto, il Bologna attende le squadre di Premier. Da segnalare un’intesa massima tra gli agenti di Ndoye ed il Napoli ma, al momento, non è incisivo. Il Bologna vorrebbe tenere uno tra Lucumì e Beukema. Su Lucumì bisogna attendere il 10 luglio, ovvero quando scadrà la clausola. Ad Italiano piacciono questi nomi che si sta facendo in entrata”.

Vincenzo D’Angelo, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rilasciato queste dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Raspadori è un jolly che il Napoli deve avere. Kean? Beukema e Lang? Accordi trovati, si attende solo l’annuncio delle visite mediche. In attacco si sa che, al netto di un nome a sorpresa, arriverà uno tra Darwin Nunez o Lucca. Raspadori? Il Napoli seguirà il 4-3-3, ma non si avrà un modulo base. Raspadori ha la ‘sfortuna’ di fare più ruoli, visto che lo porta ad essere un’alternativa. Lui comunque è fondamentale per lo scudetto. Raspadori potrà giocare vicino ad un’altra punta. Il Napoli, viste le tante partite che deve fare, deve avere un jolly come Raspadori, poi si vedrà più avanti. Il Napoli, tra l’altro, non ha un altro calciatore con le caratteristiche di Raspadori. Anche perché possono capitare degli infortuni. Kean? Mi piace tantissimo e Manna lo conosce benissimo, ma bisogna vedere il Napoli che tipo di attaccante vuole. Kean è una prima punta, ma è diversa da Lucca e Nunez. Kean, se il Napoli capirà determinate cose, può diventare un obiettivo, ma questa è adesso una pista meno calda. Uno tra Folorunsho e Cajuste, di fatto, potrebbero diventare il sesto centrocampista”.

Mario Fabbroni ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “Mai capite le voci di addio su Anguissa. Raspadori può partire” – “Anguissa? Non ho mai capito le voci su un suo addio, visto che non ci sono mai stati dei grossi problemi di ambiente. Il Napoli giocherà più attacco l’anno prossimo, poi dovrà essere tutelato il grande lavoro offensivo e difensivo fatto l’anno scorso da McTominay. Non penso che il Napoli parta con il 4-3-3. De Bruyne, se non sta male fisicamente, non lo puoi togliere dal campo. Il Napoli, dunque, potrebbe giocare con il 4-2-4 in fase di spinta. Il mercato potrebbe portare ad un addio di Raspadori, anche a cifre importanti. Raspadori potrebbe andare all’Atalanta, se quest’ultima venderà Retegui. Poi, di fatto, ci sono anche altre squadre su Raspadori. Il fatto drammatico capitato a Diogo Jota incide il mercato, visto che il Liverpool non saprà cosa fare in questi giorni. Non è il momento giusto per dei contatti con Nunez. Per l’attacco potrebbe uscire un nome diverso e Kean, vista la clausola, potrebbe diventare un obiettivo. Anche perché ha uno stipendio inferiore rispetto a Nunez. A Napoli vedrei bene Kean, ma solo se si metterà a servizio di Conte. Quest’ultimo ha stima di Kean. Se dovesse arrivare quest’ultimo, di fatto, vedo poche le partite in cui potrà giocare con Lukaku”.