Nuovo attaccante Napoli – Trattative in standby, tutto subordinato alla cessione di Osimhen

Resta, per il momento, ancora un rebus, il nome del nuovo attaccante del Napoli; in standby le trattative per Lucca dell’Udinese e Nunez del Liverpool. Conte preferirebbe il centravanti portoghese, pur se in Premier nella stagione passata, non ha brillato tantissimo, anzi. Ma il costo del suo cartellino è molto più alto di quello del bomber italiano, Ballano ben 20 milioni di euro. De Laurentiis, per Nunez sarebbe disposto ad offrire 50 mln + 5 di bonus, mentre per Lucca 30 +5. Tutte le trattative, però, sono subordinate alla volontà di Victor Osimhen, il quale accetterebbe la proposta del Galatasaray, società che lo ha avuto finora, che ha offerto al Napoli solo 50 milioni più bonus, offerta respinta al mittente. Ricordiamo che il 15 di luglio scadrà la clausola valida per l’estero, per cui, se non ci saranno nuovi sviluppi, il nigeriano dovrà andare in ritiro, in Trentino. Dunque, resta meno di una settimana per conoscere le decisioni dell’attaccante. Solo allora, il Napoli si dedicherà all’acquisto di un altro attaccante.