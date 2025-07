Bucchioni, Gago, Ordine, Dusi, Monti e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Ndoye-Nunez è un doppio colpo che sposta” – “ Doppio colpo Ndoye-Nunez dopo cessione di Osimhen? Sposterebbe tanto, andresti a prendere una grande alternativa in attacco. Tra Nunez e Lucca c’è ancora molta distanza a favore del giocatore del Liverpool. Ndoye è un altro giocatore importante, con Italiano è cresciuto tantissimo. Viste le tante gare da giocare, soprattutto quelle di Champions, il mercato del Napoli si fermerà qui. Anzi, poi verrà il mercato delle occasioni. Il Napoli, visto che ha una sua fisionomia, non deve avere fretta. Il campionato turco, così come il Paese, sta crescendo molto, anche perché la politica sta spingendo molto sul mondo del calcio. Milinkovic-Savic, vista la sua mole fisica, deve giocare, altrimenti tornerà a commettere certi errori”.

Mario Gago, giornalista di Radio Onda Cero, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Juanlu Sanchez sarà del Napoli. Simeone non entrerà nell’affare” – “Juanlu Sanchez è molto vicino al Napoli. C’è una distanza di pochi milioni. Tra i 15 ed i 17 milioni, più una percentuale sulla futura rivendita, si può chiudere. Lo stesso Juanlu Sanchez vuole il Napoli. Lo stesso Siviglia ha bisogno di soldi. Tutto porta alla chiusura del Napoli per Juanlu Sanchez. Simeone o Cajuste nell’affare? Un attaccante come Simeone potrebbe andare bene, ma il Siviglia ha bisogno di soldi. In Spagna, paradossalmente, si sta parlando più di Como e Napoli rispetto alle solite Inter, Juve e Milan”.

Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Molto curioso di vedere Conte in Europa” – “Ritorno di Allegri al Milan? Mi ha dato una persona molto più matura rispetto a quando arrivò al Milan per la prima volta. Vuole una sorta di rivincita dopo la conclusione della sua ultima esperienza alla Juve. Tare è fondamentale per il Milan, perché Ibrahimovic non poteva mai essere il direttore sportivo. Il Milan ha sicuramente il vantaggio di giocare una partita insieme, ma con Reijnders e Theo Hernandez ha perso tanto. Nunez? Sarebbe un grande colpo, il Napoli di quest’anno è il Napoli della Champions. Questa nuova Champions è tutta un’altra cosa rispetto a quella vecchia e, dunque, devi avere una doppia squadra per affrontarla. Il Napoli dovrebbe partire con il 4-3-3. Sono molto curioso di vedere Conte in Europa. Se il Napoli dovesse qualificarsi per gli ottavi, di fatto, si smonterebbe un altro luogo comune”.

Giorgio Dusi, giornalista di Tuttosport’, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’: “Su Atubolu c’è anche il Bayern Monaco, trattativa complicata” – “Tutte le squadre farebbero bene a prendere Atubolu, visto che è un portiere del 2002 e, dunque, ha tutta una carriera davanti. Inoltre, dopo aver commesso i suoi errori, è cresciuto tantissimo. Hai dei numeri dalla sua parte davvero molto importanti. Atubolu è un portiere forte e credo che rientrerà nel giro della Nazionale. Atubolu, visto il contratto in scadenza di Neuer nel 2026, potrebbe finire nel mirino del Bayern Monaco. Friburgo è una piazza particolare, non fa mai quelle grandissime plusvalenze. Gli stessi calciatori, visto che lì si sta bene, non spingono per andare via. Se ti devo dare una valutazione ti dico 20 milioni di euro. Atubolu nel Friburgo è stato sempre il numero uno, mentre al Napoli dovresti togliere il posto ad un portiere che ha vinto due scudetti”.

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport’, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Milinkovic-Savic ingombrante per Meret” – “ Ndoye-Nunez o Lookman-Lucca? Impazzisco per Lookman, ma non mi fido mai dei giocatori esplosi nell’Atalanta. Preferico la prima coppia, ma l’importante per il Napoli è avere una doppia scelta per ogni ruolo. La squadra di Conte ha infatti di fronte a sé tantissime partite e la Champions nuova porta via tantissime energie. Il Napoli ora ha bisogno di un portiere alla ‘Caprile’ alle spalle di Meret, ovvero un portiere importante ma non di pari livello. Lo stesso Milinkovic-Savic sarebbe ingombrante per Meret”.

Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Ndoye-Nunez porterebbe il Napoli a dire la sua in Champions” – “McTominay è stato proiettato in un mondo fantastico che, di fatto, non conosceva nulla. La coppia Ndoye-Nunez alzerebbe tantissimo il livello. Il Napoli potrebbe dire la sua anche in Champions League, anche se lì ti deve andare tutto bene. Atubolu? Il Napoli vuole due portieri di alto profilo, perché sarà la stagione da alto profilo. Se il secondo fosse un giovane o un giocatore con un’età transitoria (come Falcone), sarei contento. Il ruolo di vice portiere è molto particolare. Mi sono piaciute le novità della campagna abbonamenti, le cui tessere termineranno in pochissime ore. Il Napoli deve insistere per il terzo anello, visto che si potrebbe gestire una ‘parte nuova’ dello stadio”.

