CALCIOMERCATO – Clamoroso: il Lipsia potrebbe soffiare Hojlund al Napoli

Vincenzo Letizia 29 Agosto 2025 0 26 sec read

La storia del calciomercato, soprattutto quando c’e’ di mezzo Aurelio De Laurentiis, insegna ad attendere le ufficialità per definire come chiuse le trattative. Potrebbe essere il caso anche di Rasmus Hojlund che sembrava ormai a un passo dal Napoli. Nel corso della mattinata di venerdì 29 agosto si è registrato un rilancio last minute del Lipsia che potrebbe disturbare la chiusura dell’affare con gli azzurri, come riporta TMW.

Intanto, è stato bloccato per ogni evenienza, Pinamonti. Ma è ovvio che passare da Hojlund a Pinamonti non credo renderebbe felice Antonio Conte…

Vincenzo Letizia

