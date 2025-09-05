NEWS

Gaetano Fedele: ottimo lavoro di Manna, perplessità solo su cessione di Raspadori

Vincenzo Letizia 5 Settembre 2025 0 1 min read

Gaetano Fedele è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

Manna ha svolto il lavoro che gli è stato detto di fare in maniera egregia, un direttore sportivo non lo giudico dagli acquisti, ma dalle cessioni: se devo trovare un neo, da quella di Raspadori forse si poteva ricavare qualcosa di più.

In entrata, invece, le operazioni sono più che soddisfacenti, tenendo conto dell’infortunio di Lukaku che ha cambiato i piani del mercato, Hojlund rappresenta il presente ma anche il futuro del Napoli.

Sei punti nelle prime due gare? Me li prendo ma devo fare due annotazioni: il gioco non è stato eccezionale, mi aspetto poi che in partite come quella con il Cagliari, i cambi siano forse un po’ più veloci.

Lotta scudetto? Sarà duello con l’Inter sicuramente, è fuori dubbio. Mi aspettavo qualcosa in più dal Milan, che non ha le coppe e ha una vecchia volpe come Allegri, ci sono similitudini con il Napoli dello scorso anno, ma ora la rosa azzurra è sicuramente più allargata e competitiva. Mi auguro che dalla prossima settimana ora ci sia un turnover adeguato, ci sarà bisogno di tutti, il Napoli è una squadra forte e bisogna avere anche il coraggio di far sedere qualcuno in panchina per avere tutti i giocatori al top della condizione.

La Fedele Abbondanza Academy? Saremo presenti al Kennedy e al San Rocco, saremo come sempre attenti ai giovani napoletani”.

Vincenzo Letizia

