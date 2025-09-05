ITALIA

Under 21, l’Italia piega in rimonta il Montenegro

Vincenzo Letizia 5 Settembre 2025 0 1 min read

Inizia con una vittoria in rimonta l’avventura di Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia Under 21. Dopo l’iniziale vantaggio del Montenegro, nella ripresa gli azzurrini rimontano con il gol di Lipani e il rigore di Koleosho. “Siamo l’Italia, queste vittorie ci aiuteranno”, ha detto il Ct

Esordio con vittoria in rimonta per Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia U21. Contro il Montenegro gli azzurrini vincono 2-1 ribaltando l’iniziale vantaggio degli ospiti arrivato dopo 3′. Idrissi prova a servire all’indietro Lipani che scivola e spiana la strada a Kostic che calcia con il destro e batte Mascardi. L’Italia prova a scuotersi e crea qualche occasione per pareggiare ma è il Montenegro ad andare vicino al raddoppio alla mezz’ora con una conclusione dalla distanza di Miranovic che termina di poco fuori. Nel secondo tempo Baldini scuote i suoi ragazzi e i risultati si vedono subito: Fini serve Lipani al limite dell’area, il capitano calcia di prima intenzione e pareggia con un gran gol al 52′Al 79′ l’Italia completa la rimonta con un rigore concesso per fallo su Raimondo. Koleosho dal dischetto non sbaglia e fissa il punteggio sul 2-1. Primi tre punti per l’Italia di Silvio Baldini che inizia con una vittoria il suo percorso.

Vincenzo Letizia

