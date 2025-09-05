Napoli, vittoria in amichevole contro l’Avellino: decisivo Lucca con una tripletta

Vittoria in amichevole per il Napoli di Conte, che nell’allenamento congiunto di oggi a Castel Volturno ha battuto 5-3 l’Avellino. Gli azzurri si sono imposti grazie alla tripletta di Lucca e ai gol di Spinazzola e del giovane Cimmaruta. Per i lupi di Biancolino, invece, sono andati in gol Palumbo, Crespi e Russo.

Buon test per la squadra partenopea, che è scesa in campo senza i 14 giocatori impegnati con le loro nazionali per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Proprio per questo motivo alcuni ragazzi del settore giovanile sono stati aggregati alla prima squadra. Anche al mattino gli azzurri erano stati impegnati in allenamento, come riportato dal report ufficiale della SSCNapoli.