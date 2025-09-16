BREVI

CINEMA – È morto Robert Redford: l’attore e regista aveva 89 anni

Vincenzo Letizia 16 Settembre 2025 0 26 sec read

L’attore e regista Robert Redford è morto a 89 anni nella sua casa di Provo nello Utah. La morte è stata confermata al New York Times da Cindi Berger, la Ceo dello studio di pubblicità Rogers & Cowan Pmk. Redford e’ morto nel sonno.

De Laurentiis: “Scompare un grande attore e regista”

Scompare un grande: Robert Redford è stato un grande attore e un grande regista. Ricordo il suo bellissimo film ‘I tre giorni del Condor’, prodotto da Dino De Laurentiis“. Così Aurelio De Laurentiis, in un post sul proprio account X

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Paul Gascoigne trovato privo di sensi in casa da un amico: portato d’urgenza in ospedale

Ancora problemi per Paul Gascoigne, ex calciatore inglese, con un passato comunque con diversi problemi. L’ex calciatore, in Italia anche con la Lazio oltre che  della […]

21 Luglio 2025 0 31 sec read

Il messaggio social di Lukaku: “Apprezzo il vostro supporto. Gli infortuni fanno parte del gioco”

Romelu Lukaku ha voluto ringraziare i sostenitori di fede azzurra, e non solo, per i numerosi messaggi ricevuti in seguito all’infortunio (lesione di alto grado del retto […]

20 Agosto 2025 0 26 sec read

CALCIOMERCATO – Team Altamura, in arrivo un portiere dal Napoli

Il Team Altamura sta per prendere un giovane portiere, molto promettente, dal Napoli. Si tratta di Claudio Turi, 20 anni compiuti lo scorso, che avrà così la […]

28 Luglio 2025 0 17 sec read

MONDIALE PER CLUB – Gray porta l’Auckland City nella storia: fermato il Boca Juniors

Non sarebbe bastata neppure una vittoria, visto il successo del Benfica sul Bayern Monaco, ma l’uscita del Boca Juniors dal Mondiale per Club ha del clamoroso. […]

25 Giugno 2025 0 28 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui