NEWS

Bucchioni, De Paola e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Vincenzo Letizia 24 Settembre 2025 0 2 min read

Bucchioni: “Conte prova a togliere pressioni sulla squadra, le sue non sono critiche al mercato“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Grande mercato o mercato grande? Credo che quella di Conte sia una strategia dialettica per togliere qualche pressione intorno al Napoli. Penso che l’allenatore abbia voluto rimandare al mittente certe considerazioni, come quella che il Napoli è fortissimo ed è già pronto a vincere. Questo messaggio è rivolto alla squadra e anche all’ambiente. Ecco perché penso che il concetto che Conte esprime sia giusto. Il Milan può diventare l’avversario vero del Napoli per la lotta scudetto. Anche io ritengo che la stagione senza coppe possa essere importante per il campionato del Milan. Oggi gli impegni europei incidono molto, e portano via qualcosa a tutte le squadre che giocano la Champions. La squadra di Allegri ha un centrocampo di grande livello e non potrà che migliorare nella qualità generale”. 

 

De Paola: “Mi piace l’apparente nervosismo di Conte: scuote l’ambiente e la squadra“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: “Sia Napoli che Milan hanno avuto un inizio di campionato tutto sommato agevole. Lo scontro diretto potrà cominciare a dirci dove andrà la lotta scudetto. La Juventus ha ancora delle problematiche, mentre l’Inter si sta rimettendo in sesto e presto troverà il passo giusto per le posizioni di vertice. Il Milan può essere la sorpresa per la lotta scudetto, perché l’assenza delle coppe mette Allegri nelle condizioni simili a Conte col Napoli l’anno scorso. A me “piace” molto il nervosismo di Conte, e mi riferisco alle sue critiche sul mercato. Lui è fatto così, crea tensione e adrenalina. Sono parole giustificate da quel finale di partita: a lui non sono piaciute certe cose viste col Pisa. De Bruyne? Deve dare i tempi alla squadra, lui può fare tutto. Ma gli altri, come Anguissa, McTominay e Lobotka, devono assumersi la responsabilità di dare copertura nella fase difensiva”. 

 

Fabbroni: “Per il Milan partita quasi fondamentale. Conte sta rinunciando al suo 4-3-3 collaudato“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “I film sullo scudetto sono come le previsioni meteo. Si guardano e si riguardano, e così sarà con i film sul Napoli, anche se non dovessero raccontare lo scudetto. Milan? La partita col Lecce conta poco, i pugliesi non hanno opposto resistenza. Con una vittoria i rossoneri si iscrivono di diritto alla lotta per il campionato. Per loro è una partita quasi fondamentale, e credo che proveranno a vincerla. Il Milan è inciampato con la Cremonese, ma non si sono fatti prendere dal panico. Allegri ha proseguito sulla sua linea, ma non è stato preso un attaccante importante. Forse potevano agire diversamente sulla difesa, dove manca un elemento di spicco. Allegri ha trovato una piccola quadra, ma voglio vedere il Milan contro il Napoli. Conte sta rinunciando a un 4-3-3 collaudato, e a un paio di giocatori che ora sono lì in attesa di maggiore spazio. Hojlund può essere determinante nelle partite esterne”. 

 

RADIO NAPOLI CENTRALE

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter travolge la Stella Rossa, il Milan cade a Leverkusen contro il Bayer

Nella seconda giornata della nuova edizione della Champions League, serata agrodolce per le due milanesi; I nerazzurri di Inzaghi, a San Siro, traolgono per 4 […]

2 Ottobre 2024 0 22 sec read

Gli interventi di Giancarlo Camolese e Massimo Filardi a Radio Punto Zero

GIANCARLO CAMOLESE, allenatore, è intervenuto a “Fuori Gara”, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14.00 alle 16.00, condotta […]

22 Febbraio 2017 0 2 min read

Salvione: “De Laurentiis ha messo a tacere tanti avvoltoi che hanno approfittato del momento di silenzio del Napoli”

Pasquale Salvione, giornalista de Il Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “De Laurentiis ha voluto mettere a tacere tanti filosofi […]

2 Maggio 2016 0 38 sec read

La Premier torna ad interessarsi ad Osimhen, ma ADL non lo svende

De Laurentiis ha un pianoB: trattenere il classe 1998 per un’altra stagione per evitare di svenderlo

29 Luglio 2024 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui