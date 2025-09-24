Bucchioni, De Paola e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Bucchioni: “Conte prova a togliere pressioni sulla squadra, le sue non sono critiche al mercato“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Grande mercato o mercato grande? Credo che quella di Conte sia una strategia dialettica per togliere qualche pressione intorno al Napoli. Penso che l’allenatore abbia voluto rimandare al mittente certe considerazioni, come quella che il Napoli è fortissimo ed è già pronto a vincere. Questo messaggio è rivolto alla squadra e anche all’ambiente. Ecco perché penso che il concetto che Conte esprime sia giusto. Il Milan può diventare l’avversario vero del Napoli per la lotta scudetto. Anche io ritengo che la stagione senza coppe possa essere importante per il campionato del Milan. Oggi gli impegni europei incidono molto, e portano via qualcosa a tutte le squadre che giocano la Champions. La squadra di Allegri ha un centrocampo di grande livello e non potrà che migliorare nella qualità generale”.

De Paola: “Mi piace l’apparente nervosismo di Conte: scuote l’ambiente e la squadra“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Paolo De Paola: “Sia Napoli che Milan hanno avuto un inizio di campionato tutto sommato agevole. Lo scontro diretto potrà cominciare a dirci dove andrà la lotta scudetto. La Juventus ha ancora delle problematiche, mentre l’Inter si sta rimettendo in sesto e presto troverà il passo giusto per le posizioni di vertice. Il Milan può essere la sorpresa per la lotta scudetto, perché l’assenza delle coppe mette Allegri nelle condizioni simili a Conte col Napoli l’anno scorso. A me “piace” molto il nervosismo di Conte, e mi riferisco alle sue critiche sul mercato. Lui è fatto così, crea tensione e adrenalina. Sono parole giustificate da quel finale di partita: a lui non sono piaciute certe cose viste col Pisa. De Bruyne? Deve dare i tempi alla squadra, lui può fare tutto. Ma gli altri, come Anguissa, McTominay e Lobotka, devono assumersi la responsabilità di dare copertura nella fase difensiva”.

Fabbroni: “Per il Milan partita quasi fondamentale. Conte sta rinunciando al suo 4-3-3 collaudato“

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: “I film sullo scudetto sono come le previsioni meteo. Si guardano e si riguardano, e così sarà con i film sul Napoli, anche se non dovessero raccontare lo scudetto. Milan? La partita col Lecce conta poco, i pugliesi non hanno opposto resistenza. Con una vittoria i rossoneri si iscrivono di diritto alla lotta per il campionato. Per loro è una partita quasi fondamentale, e credo che proveranno a vincerla. Il Milan è inciampato con la Cremonese, ma non si sono fatti prendere dal panico. Allegri ha proseguito sulla sua linea, ma non è stato preso un attaccante importante. Forse potevano agire diversamente sulla difesa, dove manca un elemento di spicco. Allegri ha trovato una piccola quadra, ma voglio vedere il Milan contro il Napoli. Conte sta rinunciando a un 4-3-3 collaudato, e a un paio di giocatori che ora sono lì in attesa di maggiore spazio. Hojlund può essere determinante nelle partite esterne”.

