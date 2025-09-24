BREVI

Tiberio Ancora a Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno e Lukaku maniacali sul lavoro, Conte un esempio per tutti”

Vincenzo Letizia 24 Settembre 2025 0 1 min read

L’ex educatore alimentare del Napoli Tiberio Ancora è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Il livello che ho trovato a Napoli è di valore assoluto. Quando ci sono questi top-player è difficile trovare elementi non all’altezza della situazione. Sono professionisti seri che sanno essere attenti ai dettagli per raggiungere i propri obiettivi. Non sapevo del nuovo infortunio per Buongiorno, mi dispiace immensamente. Canonico è sicuramente bravo e saprà poi darci la diagnosi. Alessandro è un calciatore a 360°, cura tutto in maniera maniacale. Lui ha subito un intervento molto delicato, sapevo che stava benissimo perché lo sento spesso ma mi dispiace che sia incappato in questo nuovo infortunio. Rispetto ad una stagione senza coppe il carico di lavoro cambia. Io ho sempre calcolato tutte le percentuali e confrontarmi con i preparatori atletici, per un carico di lavoro totale. Con Coratti, che è il numero uno in questo settore, ci siamo sempre confrontati parecchio per dare qualche consiglio sulle partite ravvicinate. Non si ha tempo di esprimere tutto il potenziale che ti può dare una settimana completa, ma Coratti è capace di dare la compensazione giusta per darti una performance molto alta. Ad ogni incontro ci si arriva con un percorso, non c’è una ricetta magica nel giorno della partita. Quindi è ciò che fai nella preparazione a quella partita che può fare la differenza. La Laurea di Conte in Scienze Motorie lo aiuta ad essere all’altezza della situazione anche in questo campo, perché è capace anche di darti consiglio. A lui piacciono i gelati, ma è molto attento alla forma fisica e ci tiene molto anche a questo aspetto. Qualche volta si prende qualche libertà, ma pochi allenatori ho visto essere così attenti all’alimentazione e a dare l’esempio. Perchè se un giocatore vede ciò che trasmette Conte poi è spronato a fare altrettanto. Lukaku arrivò dopo la preparazione. Stiamo parlando di un atleta molto prestante, e c’è voluto tempo per farlo esprimere a certi livelli. Ma come professionista anche lui è maniacale, si è messo al servizio della squadra ed è stato un riferimento per tutti sia dentro che fuori dal campo. Ha trasmesso alla squadra quei valori che servono per raggiungere grandi obiettivi. Spero che recuperi nel più breve tempo possibile, ma se con altri riescono ad abbreviare i tempi grazie alla professionalità dello staff del Napoli immagino che con lui si riuscirà ad accorciarli”.

Commenti

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

Roma, è fatta per Paredes al Boca Juniors

fatta per il ritorno di Leandro Paredes al Boca Juniors. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, gli argentini avrebbero trovato l’accordo con la Roma per […]

8 Luglio 2025 0 18 sec read

CALCIOMERCATO – Parma, Man vicino all’addio: trattativa in chiusura con il Psv

Il Parma è a un passo dal chiudere una nuova operazione in uscita. Dennis Man, esterno offensivo rumeno, è pronto a lasciare la Serie A e […]

3 Agosto 2025 0 30 sec read

MONDIALE PER CLUB, Bayern Monaco-Boca Juniors 2-1: primo ko per una sudamericana

La prima squadra sudamericana a cadere al Mondiale per Club è il Boca Juniors. Nella notte la squadra di Miguel Angel Russo ha perso 1-2 contro […]

21 Giugno 2025 0 1 min read

CALCIOMERCATO – Accordo fatto tra Raspadori e l’Atletico Madrid. Attesa la decisione del Napoli

Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid ha raggiunto un accordo con Giacomo Raspadori sulle condizioni personali e ha inviato un’offerta ufficiale al Napoli […]

8 Agosto 2025 0 15 sec read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui