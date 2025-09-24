Tiberio Ancora a Kiss Kiss Napoli: “Buongiorno e Lukaku maniacali sul lavoro, Conte un esempio per tutti”

L’ex educatore alimentare del Napoli Tiberio Ancora è intervenuto quest’oggi nel corso di “Radiogoal” in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli: “Il livello che ho trovato a Napoli è di valore assoluto. Quando ci sono questi top-player è difficile trovare elementi non all’altezza della situazione. Sono professionisti seri che sanno essere attenti ai dettagli per raggiungere i propri obiettivi. Non sapevo del nuovo infortunio per Buongiorno, mi dispiace immensamente. Canonico è sicuramente bravo e saprà poi darci la diagnosi. Alessandro è un calciatore a 360°, cura tutto in maniera maniacale. Lui ha subito un intervento molto delicato, sapevo che stava benissimo perché lo sento spesso ma mi dispiace che sia incappato in questo nuovo infortunio. Rispetto ad una stagione senza coppe il carico di lavoro cambia. Io ho sempre calcolato tutte le percentuali e confrontarmi con i preparatori atletici, per un carico di lavoro totale. Con Coratti, che è il numero uno in questo settore, ci siamo sempre confrontati parecchio per dare qualche consiglio sulle partite ravvicinate. Non si ha tempo di esprimere tutto il potenziale che ti può dare una settimana completa, ma Coratti è capace di dare la compensazione giusta per darti una performance molto alta. Ad ogni incontro ci si arriva con un percorso, non c’è una ricetta magica nel giorno della partita. Quindi è ciò che fai nella preparazione a quella partita che può fare la differenza. La Laurea di Conte in Scienze Motorie lo aiuta ad essere all’altezza della situazione anche in questo campo, perché è capace anche di darti consiglio. A lui piacciono i gelati, ma è molto attento alla forma fisica e ci tiene molto anche a questo aspetto. Qualche volta si prende qualche libertà, ma pochi allenatori ho visto essere così attenti all’alimentazione e a dare l’esempio. Perchè se un giocatore vede ciò che trasmette Conte poi è spronato a fare altrettanto. Lukaku arrivò dopo la preparazione. Stiamo parlando di un atleta molto prestante, e c’è voluto tempo per farlo esprimere a certi livelli. Ma come professionista anche lui è maniacale, si è messo al servizio della squadra ed è stato un riferimento per tutti sia dentro che fuori dal campo. Ha trasmesso alla squadra quei valori che servono per raggiungere grandi obiettivi. Spero che recuperi nel più breve tempo possibile, ma se con altri riescono ad abbreviare i tempi grazie alla professionalità dello staff del Napoli immagino che con lui si riuscirà ad accorciarli”.