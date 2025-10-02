EDITORIALE

EDITORIALE – DE BRUYNE ED HOJLUND trascinano il Napoli alla prima vittoria stagionale in Champions League

Armando Fico 2 Ottobre 2025 0 1 min read

Editoriale post Champions . Vittoria doveva essere e vittoria è stata, il Napoli, ha battuto, ieri sera a Fuorigrotta, i portoghesi dello Sporting Lisbona per 2 a 1. Tre, i grandissimi protagonisti del match, ovvero il tanto criticato Kevin De Bruyne, autore dei due assist gol, al bacio, Hojlund, mattatore con due splendide reti e Leaonardo Spinazzola, tornato ai suoi vecchi livelli. Insomma chi aveva denigrato il belga e il danese, come pacchi, ora deve rictedersi e chiedere scusa. I due calciatori hanno dimostrtato di valere il prezzo del biglietto, vere poesie gli assist forniti all’attaccante che ha realizzato delle reti da centravanti vero e siamo solo all’inizio. Gli azzurri hanno meritato il sucesso., lo Sporting, soltanto nel finale ha avuto una palla gol, sventata però magnificamente da Milinkovic Savic, il quale con la sua paratona ha salvato il 2 a 1. In definitiva la stella di Bruyne ha illuminato il cielo sul Maradona; la sua capacità di leggere il gioco e servire i compagni con precisione millimetrica ha fatto la differenza in campo. I 55mila di Fuorigrottta hanno applaudito a scena aperta le giocate del fuoriclasse, ex City, cosi come i gol dell’ex atalantino che con la  sua abilità nel finalizzare a dovere i due palloni ricevuti,   ha rappresentato un elemento chiave per la conquista di questi primi tre punti in Champions. Una citazione particolare va fatta anche per il brasiliano Juan Jesus, onestissima la sua prestazione. Purtroppo  la nota stonata ed  inaspettata è quella di aver assistito ad una prova molto in ombra di Matteo Politano, colpevole di aver regalato ai portoghesi un rigore ingenuo, un fallo assolutamente inutile, che ha dato il pari momentaneo agli avversari,  complicando un pò le cose.  Mancanza di cocentrazione, giornata storta? Mah, per fortuna la pennellata sulla testa di Hojlund del numero 11 azzurro ha tolto le castagne dal fuoco. Momenti di alti e bassi  nella partita del Napoli che, tuttavia ha compiuto la missione ed è quello che conta, tutto il resto, come diceva un noto cantante,  è noia!

