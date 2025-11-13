Italia vince 2‑0 in Moldova: gol di Mancini e Pio Esposito

La trasferta a Chisinau è stata tutto meno che agevole per la selezione azzurra guidata da Gennaro Gattuso, ma ad uscire dal labirinto difensivo della Moldova è stata la linfa del sacrificio e della pazienza. Dopo 87 minuti di manovra sterile, fraseggio lento e attacchi infruttuosi, è arrivato il tocco che spezza l’equilibrio: un colpo di testa di Mancini su assist di Federico Dimarco che infila la rete moldava allo “Zimbru Stadium” solo un attimo prima del fischio finale.

La squadra ospitante aveva resistito con ordine e determinazione, costringendo l’Italia in una lunga serie di conclusioni imprecise e tentativi vani fino al minuto 88. Il gol dell’azzurro Mancini ha di fatto sbloccato lo scenario, ma non la motivazione: in pieno recupero, al 93’ l’attaccante Pio Esposito firma il raddoppio su cross di Matteo Politano, chiudendo la contesa sul 2‑0.

L’Italia conferma dunque la vittoria nel girone di qualificazione ai Mondiali e mette in archivio tre punti fondamentali. Tuttavia il sorriso è amaro: la squadra del nord Europa, la Norvegia, reduce da un roboante 4‑1 nell’altro match, ha costruito nella differenza reti un margine virtualmente incolmabile (+29), che di fatto consegna agli azzurri il ruolo di inseguitori nei playoff.

In vista dell’ultimo impegno contro la Norvegia, sarà necessario cambiare passo: la qualità del gioco dovrà innalzarsi, l’intensità dalla prima palla dovrà farsi concreta, perché in queste partite conta meno il dominio del possesso e più il concretezza offensiva e la freddezza sotto porta. La trasferta in Moldova insegna che anche la forza pura non basta senza incisività nelle zone decisive.

