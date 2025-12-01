IL PUNTO SULLA A – 13esima giornata, Napoli corsaro a Roma, vittorie anche per Inter, Atalanta e Lecce

IL PUNTO SULLA A

Dopo gli anticipi di campionato che hanno registrato i successi di Como, Milan, Udinese, Genoa, Juventus e Milan, la domenica di serie A, valida per la tredicesima giornata, ha visto la vittoria del Napoli, contro la Roma, all’Olimpico per 1 a 0, quindi i successi dell‘ Inter, per 2 a 0,  sotto la torre pendente, dell‘Atalanta, in casa, sulla Fiorentina, con identico punteggio ed infine del Lecce, al Via del Mare,  per 2 a 1 sul Torino. Da notare che in questo turno non vi è stato, per ora, alcun risultato di parità. In virtù dell’1 a 0 sui giallorossi, gli azzurri di Conte agganciano il Milan in vetta alla classifica con 28 punti. Stasera la giornata  si chiude con l’ultimo posticipo tra Bologna e Cremonese. 

